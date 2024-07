Całe pokolenia podróżowały nocami z Olsztyna do Krakowa, dniami z Krakowa na Mazury i chyba każdy przyzwyczaił się już do tego, że oba te regiony są od siebie daleko i nic się z tym nie da zrobić. Sytuację zmieniło otwarcie Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury, który uruchomił połączenie między Małopolską a Mazurami. Od tego momentu, ruch turystyczny na linii północ-południe Polski nabrał tempa i rozmachu. Weekendowe wycieczki do Krakowa, aby zwiedzić Wawel, liczne galerie oraz muzea, a także korzystanie z bogatej oferty kulturalnej miasta stały się możliwe dla mieszkańców Warmii i Mazur. Zamiast całodniowej jazdy, już w godzinę można znaleźć się w centrum byłej stolicy Polski tętniącej życiem, muzyką i wydarzeniami. Mieszkańcy Zielonych Płuc Polski zyskali nową alternatywę - zamiast po raz kolejny podróżować autem do Warszawy czy Trójmiasta, wybierają Kraków. Do Krakowa zaczęto latać całymi rodzinami, ponieważ szeroka oferta turystycznych atrakcji pozwala każdemu znaleźć interesującą rozrywkę.

Z kolei mieszkańcy Małopolski wybierając się w podróż na Mazury, mogą nacieszyć się lasami, jeziorami, zwolnić bieg codzienności, odnaleźć harmonię w bliskim spotkaniu z naturą i pooddychać czystym powietrzem. Cichy zielony region Warmii i Mazur oferuje to, czego próżno szukać w pędzącej codzienności dużego miasta, a co szczegółowo opisane jest na portalu: https://mazury.travel/.

Z lotniska dokąd chcesz

Lądując na lotnisku w Szymanach, można skorzystać z wachlarza dostępnej komunikacji, aby dotrzeć zarówno na Warmię, jak i w głąb Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Do Olsztyna, oddalonego o 55 kilometrów, można dojechać szynobusem Polregio, którego stacja docelowa znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie terminala pasażerskiego w Szymanach. Pasażerowie lotniska mogą także skorzystać z usług przewoźników autobusowych oraz korporacji TAXI, które oferują transport na terenie całego regionu. Do dyspozycji pasażerów jest także doskonała infrastruktura parkingowa przy terminalu pasażerskim, z 400 miejscami dla pojazdów osobowych.

Rozkład lotów Kraków-Mazury

Rejsy z Krakowa do Szyman i z powrotem to idealne połączenie na krótszy bądź dłuższy weekend.

Bezpośrednie loty pomiędzy lotniskiem Kraków-Balice a Olsztyn-Mazury realizowane są samolotami turbośmigłowymi Bombardier Q400, które na pokład mogą zabrać 78 pasażerów. Podróż samolotem trwa około 60 minut. Dokładny rozkład lotów oraz możliwości rezerwacji biletów dostępne są na stronie www.lot.com

Kameralnie i stylowo

Kameralne lotnisko na Mazurach, którego stronę internetową można znaleźć pod adresem www.mazuryairport.pl, olśniewa designem nawiązującym do tradycyjnej architektury Warmii i Mazur. Bryła budynku świetnie komponuje się z naturalnym pejzażem okolicy. Wewnątrz znajdują się strefy restauracyjne, komercyjne oraz wypoczynkowe. W terminalu mieszczą się także stanowiska wypożyczalni aut, bankomat, sala konferencyjna, salonik biznesowy oraz taras widokowy. Wszyscy użytkownicy terminala mogą korzystać z bezpłatnej sieci WIFI.

Loty między Małopolską a Mazurami otworzyły przed turystami zupełnie nowy kierunek weekendowych wycieczek. Okazuje się, że odległe regiony Polski mają do zaoferowania atrakcje, które dopiero dzięki lotom są odkrywane zarówno przez dzieci, jak i dorosłych.

