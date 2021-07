Wypocznij w MANOR HOUSE SPA, czyli urlop dla zdrowia i urody

Najlepsze sposoby na relaks to takie, które są dostosowane do aktywności i preferencji danej osoby. Można wziąć aromatyczną kąpiel, zagrać z rodziną w planszówki, wybrać się na wycieczkę rowerową lub na masaż do SPA. Chwila ciszy z ulubiona książką lub krótka drzemka to równie dobre formy odpoczynku po pracy. Odpoczywanie i umiejętność walki ze stresem to kluczowe elementy higienicznego i satysfakcjonującego życia . Przewlekły stres może prowadzić do wielu niebezpiecznych dla zdrowia i życia schorzeń. Ważne jest, by w ciągu dnia znaleźć dla siebie chwilę na relaks. Aktywne formy wypoczynku Osoby, których praca wymaga siedzenia przy biurku przez 8 godzin dziennie, często potrzebują ruchu, by się odstresować i rozprostować kości. Ciekawe sposoby na aktywny odpoczynek to: spacer - jest idealną metodą na relaks dla osób, które nie przepadają za forsownymi ćwiczeniami i jednocześnie nie lubią pasywnych form odpoczynku. Możesz pójść na długą przechadzkę, np. do parku z ulubioną książką lub z psem. Wyłącz telefon, nie sprawdzaj maila. Po prostu spaceruj. Możesz słuchać muzyki, ale lepszym pomysłem będzie posłuchanie śpiewu ptaków. Dźwięki natury to najlepsza muzyka relaksacyjna; praca w ogrodzie - niestety jest to przywilej zarezerwowany jedynie dla posiadaczy kawałka zieleni koło domu lub ogródków działkowych. Pielenie, przesadzanie oraz aranżowanie ogrodowej przestrzeni bardzo odpręża – pod warunkiem, że lubi się tego rodzaju prace. Kontakt z przyrodą wspaniale wycisza. Gotowanie - to sposób na aktywne spędzenie czasu dla osób, które odpoczywają w czasie przygotowania posiłków. Do gotowania możesz zaprosić dzieciaki. To świetny pomysł na wspólne spędzenie czasu . Pasywne formy relaksu po pracy W domu możesz...