Wakacje w pełni! Wyjeżdżasz na wypoczynek? Zadbaj o to, aby był zdrowy i bezpieczny. Zobacz nasze propozycje, które koniecznie powinny znaleźć się w twojej apteczce!

1. Ecodenta

Która z nas nie marzyła kiedyś o tym, by zachwycać szerokim, białym uśmiechem? Pierwszym produktem, który spakujemy ze sobą na wakacje będzie nic innego jak wybielająca pasta do zębów z olejkiem eterycznym z bergamotki, olejkiem z cytryny i Kalidentem. Produkt ten niesamowicie wybiela zęby, wzmacnia szkliwo, odświeża oddech i zatrzymuje tworzenie się kamienia nazębnego.

Mat. promocyjne

Zawiera fluorek sodu.

W przypadku, gdy jest stosowana przez dzieci w wieku poniżej 6 lat, należy użyć porcji wielkości grochu. (Upewnij się, że pasta nie zostanie przez nie połknięta.)

Jeśli używasz innych produktów zawierających fluor, skonsultuj się ze swoim dentystą lub lekarzem.

Dostępna w sieci aptek superpharm.

Mat. promocyjne

2. Bloxin

Czym jest Bloxin? To sposób na dodatkową ochronę przed wirusami! W ostatnim czasie pandemia udowodniła, że profilaktyka przeciw zarażeniom wirusowym jest ważna nie tylko w okresie sezonu infekcyjnego, ale praktycznie przez cały rok, gdyż miesiące letnie nie wykluczają możliwości zarażenia się jednym z wielu setek wirusów, na które jesteśmy wystawieni podróżując, spotykając się z dużą liczbą ludzi w miejscach publicznych, na festynach, koncertach, w środkach transportu. Raczej każdy z nas chciałby czuć się bezpiecznie, korzystając z codziennych aktywności czy realizując swoje wymarzone plany wakacyjne.

Czy zatem możemy się jakoś chronić? Co możemy zrobić?

Wirusy wywołujące infekcje (górnych) dróg oddechowych mogą wniknąć do organizmu trzema drogami (przez nos, usta i oczy). Najczęstszą drogą jednak jest nos (ok. 80% zakażeń Covid-19* miało swój początek właśnie w nosie). Dlatego istotne jest, aby wspierać mechanizmy ochronne, szczególnie nosa, by nie dopuścić do wniknięcia wirusa do komórek oraz ich namnożenia i uruchomienia dalszych procesów, które odczujemy w postaci objawów choroby. W tym celu powstał Bloxin.

Działanie substancji potwierdzone zostało w działaniach klinicznych.

Dzięki zawartości trzech substancji, których działanie zostało potwierdzone w badaniach klinicznych, takich jak: jota-karagen, ektoina, kwas hialuronowy, Bloxin tworzy na błonie śluzowej warstwę ochronną, która wspomaga naturalną barierowość błony śluzowej nosa oraz jamy ustnej, stanowiąc mechaniczną barierę przed wnikaniem do organizmu i namnażaniem się wirusów. Bloxin chroni także przed rozprzestrzenianiem się wirusa przez ograniczenie transmisji z osób chorych z objawami lub zakażonych bezobjawowych na inne osoby. Oprócz tworzenia bariery przed wnikaniem wirusów powodujących infekcje górnych dróg oddechowych, Bloxin łagodzi również objawy nabytej już choroby, wspomaga leczenie i skraca czas jej trwania.

Zobacz także

Wyrób medyczny może być stosowany u dorosłych oraz dzieci powyżej pierwszego roku życia zarówno w sposób doraźny, jak i regularny, dla uzyskania ochrony podczas ekspozycji na kontakt z osobami potencjalnie zarażonymi.

Preparat jest dostępny w dwóch wariantach: jako żel do nosa w sprayu oraz żel do jamy ustnej w sprayu.

Mogą być stosowane kilka razy dziennie, zarówno profilaktycznie, jak i leczniczo, u dorosłych oraz dzieci powyżej pierwszego roku życia.

Dostępne w formie żelu do nosa w sprayu i żelu do jamy ustnej w sprayu

Cena rekomendowana: 29,99 PLN*

Pojemność: 20 ml/ 200 dawek

1. OCHRONA PRZED WNIKANIEM I ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ WIRUSÓW

2. ŁAGODZENIE OBJAWÓW INFEKCJI I WSPOMAGANIE LECZENIA

3. SKRACANIE CZASU TRWANIA CHOROBY

Przeciwskazania:

• Nie stosować w przypadku uczulenia na zawarte w wyrobie medycznym składniki.

• Nie stosować z innymi preparatami do nosa bez konsultacji z lekarzem.

• Produkt jest przeznaczony do stosowania pediatrycznego. W przypadku stosowania u dzieci wymagany jest nadzór rodzica/opiekuna.

Mat. prasowe

3. Akutol

Bezbolesne usuwanie plastrów? Z Akutolem to możliwe! Trwające lato i okres wakacyjny sprzyjają beztroskiej zabawie oraz wypoczynkowi na świeżym powietrzu. Szczególnie podczas dziecięcych psot nietrudno o zadrapania, skaleczenia, czy inne urazy powodujące mniejsze lub większe rany na skórze.

Z pomocą przy usuwaniu opatrunku lub plastra przychodzi Akutol. Łatwo i bezboleśnie pozwala usunąć plaster lub opatrunek pozostawiając skórę czystą i gotową do ponownego opatrzenia. Akutol działa natychmiastowo, szybko wysycha i jest łatwy w aplikacji. Nie narusza rany oraz ułatwia jej gojenie się. Produkt jest całkowicie bezpieczny, testowany dermatologicznie – nie podrażnia również delikatnej, suchej, czy bardzo wrażliwej skóry. Zawarty w preparacie Heksametylodisiloksan, po naniesieniu na skórę i odparowaniu nie powoduje żadnych efektów i skutków ubocznych.

Akutol sprawdza się nie tylko w przypadku drobnych zadrapań i ran. Produkt może być stosowany zarówno do opieki domowej jak i profesjonalnej, a jego unikalny skład pozwoli łatwo usunąć zarówno plastry kryjące jak i transdermalne oraz inne opatrunki przylepne, czy wyroby medyczne przyklejane do powierzchni ciała (plastry nikotynowe, plastry kinesiotapingowe na bazie kleju akrylowego, elektrody EKG). Twórcy Akutolu, zwrócili również uwagę na pacjentów potrzebujących specjalistycznego leczenia. Spray sprawdza się w codziennej pielęgnacji oraz u pacjentów używających stomii, czy pomp insulinowych. Działanie sprayu, szczególnie doceniają rodzice dzieci chorujących na cukrzycę typu I.

Dzięki preparatowi częste zmiany plastrów nie są dokuczliwe, a ból towarzyszący odklejaniu sensora znika. Potwierdzają to opinie użytkowników sprayu Akutol:

„Powiem szczerze, jest świetny. Nigdy nie ściągałam plastrów i wkuć od pompy insulinowej tak łatwo. Co najważniejsze wystarczy naprawdę niewielka ilość, żeby wszystko pięknie zeszło. Nie ma nieprzyjemnego zapachu, nie zostawia śladów. Jestem bardzo zadowolona. Pozdrawiam serdecznie.”

„Spray do bezbolesnego usuwania plastrów naprawdę się sprawdza. Plastry od wkłucia czy sensora odchodzą bezproblemowo i bezboleśnie, nie podrażnia skóry. Polecam!”

„Produkt rewelacyjny, odklejanie plastrów osłaniających sensor jest bezbolesne, szybkie. Z AKUTOLEM córka sama usuwa sensor i prosi o wymianę. Pozdrawiam i dziękuję serdecznie.”

„Wcześniej radziliśmy sobie stosując naftę kosmetyczna i płyn do dezynfekcji, ale AKUTOL jest bez porównania lepszy. Wszystkie plastry odchodzą natychmiast, nic się nie maże i nie klei. Przy obsłudze pompy, gdzie często ściągamy plastry z wkłuć i sensorów, jest to produkt ‘must have’ dla nas od dziś. Jak mogłam na niego wcześniej nie wpaść. Jeszcze raz dziękuję”

Proste użycie preparatu w 3 krokach: spryskaj plaster lub opatrunek Akutolem, odczekaj 10-15 sekund i delikatnie oderwij plaster/opatrunek.

Spray Akutol do bezbolesnego usuwania plastrów oraz opatrunków:

pomaga szybko, łatwo i bezboleśnie usunąć plaster lub opatrunek

nie podrażnia (delikatny dla wrażliwej, bardzo suchej, popękanej lub naruszonej skóry)

pozostawia skórę czystą, gotową do przyklejenia nowego plastra / opatrunku

jest całkowicie bezpieczny

testowany dermatologicznie

bardzo wydajny – nawet do 200 aplikacji

Cena: ok. 19 zł

Pojemność: 35 ml (wystarczy nawet do 200 aplikacji)

Składniki: Hexamethyldisiloxane, Butane, Propane, Isobutane, Cyclopentasiloxane.

Więcej informacji: www.akutol.com.pl

Mat. promocyjne

4. Pasta do zębów Elgydium

Pasta do zębów ELGYDIUM BRILLIANCE & CARE przeciw przebarwieniom jest przeznaczona do stosowania dwa razy w tygodniu w celu usunięcia przebarwień. Unikalna formuła zawiera połączenie mineralnej i organicznej krzemionki, poleruje powierzchnię zęba i chroni szkliwo. Śnieżnobiały uśmiech to właśnie to, co najlepiej prezentuje się przy pięknej letniej opaleniźnie!

Cena rekomendowana: 26 zł

Mat. promocyjne

A Ty który z naszych produktów "must have" zapakujesz do swojej apteczki?

Mat. promocyjne