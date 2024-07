Wróżby andrzejkowe to świetna zabawa zarówno dla maluchów, jak i dla starszych dzieci.

Niezależnie od tego, czy we wróżby dzieci bawią się na szkolnej zabawie, czy w domu, w rodzinnym gronie – każde dziecko lubi wróżby andrzejkowe.

Pomysły na wróżby andrzejkowe

1. Lanie wosku – najbardziej popularną wróżbą andrzejkową jest lanie wosku. Należy przygotować garnek, w którym rozpuścimy kilka świeczek, klucz z dużym otworem (jeśli takiego klucza nie mamy, można wyciąć go np. z tektury) i miskę z wodą. Delikatnie przelewamy rozpuszczony wosk przez dziurkę od klucza. Gdy zastygnie w wodzie, podnosimy go do ściany i sprawdzamy co przypomina jego cień.

2. Ustawianie butów – zabawa dla dziewczynek. Każda z obecnych dziewcząt zdejmuje lewy but i ustawiają je w rzędzie. Następnie przesuwają buty w stronę drzwi w ten sposób, że ostatni but przekładają na początek. Ta, której but pierwszy przejdzie przez drzwi, jako pierwsza wyjdzie za mąż.

3. Obierki – obieramy jabłko za pomocą obieraczki w ten sposób, aby powstała obierka była jak najdłuższa. Rzucamy ją za siebie. Litera, w którą się ułoży to pierwsza litera imienia naszego ukochanego lub przyjaciela.

4. Kubeczki – potrzebujemy pięciu kubeczków i pięciu przedmiotów: złotej obrączki, klucza, monety, kostki cukru i malutkiego samochodzika. Zakrywamy przedmioty kubeczkami i zamieniamy miejscami. Wylosowany przedmiot to zapowiedź przyszłych losów: złota i bogactw, domu lub przeprowadzki, pieniędzy, słodkiego życia i dalekiej podróży.