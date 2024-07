Dorota Wróblewska zarzuca plagiat Omenie Mensah! Mensah zaprojektowała meble do sypialni, ale Dorota Wróblewska po obejrzeniu ich stwierdziła, że projekty jej mebli do złudzenia przypominają projekty projektantki wnętrz Doroty Banasik. Czy Omenaa Mensah skopiowała jej projekty? Dorota Wróblewska nie ma co do tego wątpliwości, ale uważa, że chyba ktoś się pomylił i przypisał projekty Banasik właśnie Omenie i być może to tylko pomyłka dziennikarska. Co napisała znawczyni mody?

Reklama

Czytam o "autorskich" projektach mebli Omeny Mensah i własnym oczom nie wierzę. Może jest to zbieg okoliczności? Część mebli jak łóżka, krzesła znam od lat i nawet wiem kto jest projektantką : ). Autorką mebli (krzeseł) jest DOROTA BANASIK. Osobiście jestem bardzo rozczarowana. Meble Doroty Banasik są traktowane na rynku jak rzeźby ( zwłaszcza krzesła). To małe dzieła sztuki, które mają prawa autorskie. Sama kupiłam kilka mebli w tym krzesła, a dzisiaj od mediów dowiaduje się, że są to meble projektu Pani Omeny. Informacja jak głupi żart, zwłaszcza dla konesera sztuki autorstwa Doroty Banasik. Mam nadzieję, że jest to kaczka dziennikarska.

Facebook

W notce prasowej o meblach Omeny Mensah za to czytamy, że dziennikarka ma swoją firmę meblową Ammadora i jej najmłodszym dzieckiem jest kolekcja eleganckich mebli do sypialni #LOVE zaprojektowana dla sieci JMB DESIGN.

W ramach współpracy powstały łóżka, fotele, krzesła, pufy, toaletka, oraz poduszki. Kolekcję #LOVE. Zaawansowane możliwości producenta pozwalają na wydruk dowolnej grafiki na poduszkach, pufach, krzesłach i fotelach. Tworząc meble AMMADORA Omenaa wykorzystuje antyki, które łączy z nowoczesnymi materiałami, dzięki temu wypracowała indywidualny styl swoich mebli, który subtelnie został przemycony także w kolekcji #LOVE.

Teraz trzeba przekonać się samemu czy meble Omeny Mensah są podobne do tych, które tworzy Dorota Banasik, czy nie.

Zobacz także

Zobacz także: Omenaa Mensah z córką Vanessą na finale Top Model. Podobna do mamy?

Omenaa Mensah w swoim salonie mebli.

mat. prasowe

Omenaa Mensah zaprojektowała takie meble.

mat. prasowe

Reklama

Podobają Wam się meble Omeny Mensah?