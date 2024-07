Kampania społeczna „Możesz mi powiedzieć” porusza ten problem i stanowczo sprzeciwia się wiktymizacji kobiet. Akcję, zainicjowaną w ramach 16 Dni Przeciwko Przemocy przez wokalistkę Ewelinę Flintę, wspiera firma Avon.

Według policyjnych statystyk, w Polsce dochodzi od 1800 do 2300 gwałtów rocznie. Natomiast z danych Niebieskiej Linii, która oferuje pomoc kobietom doświadczającym przemocy, wynika, że jest ich o wiele więcej – nawet 30 tys. Jednak statystyki nie obrazują całego problemu. Kobiety wciąż milczą, bo wstydzą się zgłosić gwałt z obawy, że zostaną obarczone winą. A to nie one powinny się bać, tylko sprawca.

W tym roku, w ramach międzynarodowej akcji 16 Dni Przeciw Przemocy, Avon dołączył do kampanii „Możesz mi powiedzieć”. Razem z Eweliną Flintą, inicjatorką akcji, oraz partnerami: Niebieską Linią, Fundacją Feminoteka i Amnesty International, marka zwraca publiczną uwagę na problem przemocy seksualnej, by zainicjować zmianę w sposobie traktowania skrzywdzonych kobiet oraz upowszechniać numer Niebieskiej Linii (116 123), jako bezpiecznego kontaktu i bezpośredniego wsparcia dla tych, które doświadczyły tej tragedii i szukają pomocy.

Idea kampanii „Możesz mi powiedzieć” narodziła się po tym, jak Ewelina Flinta napisała emocjonalny utwór „Panno Chłód” dotykający problemu, jakim jest przenoszenie winy za gwałt na kobiety.

„Kiedy zaczynasz rozmawiać otwarcie o molestowaniu i przemocy seksualnej z innymi kobietami, uderzające i szokujące jest to, że te przypadki to nie wyjątki, a wręcz przerażająca norma. Problem w tym, że aby o tym mówić, trzeba przebrnąć przez chór głosów, które brzmią w głowie od najmłodszych lat, bo tak się poucza dziewczynki i kobiety: nie ubieraj się tak, nie chodź tam, sprowokowałaś, to twoja wina. A do tego należy dodać wychowywanie przez rodziny i społeczeństwo, w którym notorycznie przekracza się granice cielesne i psychiczne. To wszystko, skutecznie, na lata zamyka usta i obciąża winą. Chcemy to zmienić i zachęcić do zwierzenia się i poszukania pomocy u specjalistów, bo jeśli zaczynasz mówić, ma szansę zajść zmiana nie tylko w twoim życiu, ale i w całym społeczeństwie.” - mówi Ewelina Flinta.

„Możesz mi powiedzieć” to sygnał, że przemoc seksualna nie powinna być tabu. Że za przemoc odpowiedzialność ponosi zawsze sprawca. Że osoba pokrzywdzona otrzyma wsparcie i zrozumienie. Możemy dać je wszyscy – rodzina, znajomi, przyjaciółki i przyjaciele. Zmieńmy „kulturę gwałtu” na „kulturę braku przyzwolenia na gwałt”. Możemy to zrobić razem.” – dodaje Renata Durda z Niebieskiej Linii.