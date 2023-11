Reklama

Wiosenne porządki w ogrodzie wymagają nie tylko odświeżenia i uporządkowania trawnika, ale również przygotowania drzew i krzewów do sezonu wegetacyjnego. Okres od marca do czerwca jest bardzo ważny dla wszystkich ogrodników. To w tych miesiącach odbywa się grabienie, przycinanie, czyszczenie, usuwanie pozostałości po roślinach ubiegłorocznych i sadzenie nowych kwiatów, krzewów i drzewek.

Okres wiosenno-letni to idealny czas na realizację dla wszystkich ogrodników i osób, którym zależy na wyglądzie swojego przydomowego podwórka. Warto zabrać się do tego profesjonalnie – przed podjęciem konkretnych działań należy stworzyć szczegółowy harmonogram porządków, a następne sadzenia nowych roślin w ogrodzie. Koniecznie należy przy tym uwzględnić typ ziemi i poziom nasłonecznienia.

Wiosna w ogrodzie – od czego zacząć?

Wiosnę w ogrodzie najlepiej zainaugurować posprzątaniem ogrodu – można zacząć od zdjęcia okryć, którymi zabezpieczyliśmy swoje rośliny na okres jesienno-zimowy. Przy czym bardzo ważny jest czas – najlepiej zrobić pod koniec marca lub na początku kwietnia. Zbyt szybkie zdjęcie agrowłókniny (materiału do ochrony roślin przed mrozem i innymi czynnikami zewnętrznymi), może skutkować zamarznięciem rośliny. Z kolei zbyt późne wykonanie tej czynności zwykle zatrzymuje okres wegetacyjny rośliny, a w konsekwencji prowadzi do jej obumarcia. W dalszej kolejności można przejść do uporządkowania trawnika – mowa tu w szczególności o: grabieniu za pomocą ostrych, drucianych grabi, dzięki którym można w łatwy sposób usunąć suche źdźbła. W niektórych przypadkach, przygotowując trawnik na wiosnę, można dodatkowo przeprowadzić wertykulację, czyli nic innego, jak nacięcie darni za pomocą wertykulatora (mechanicznego lub elektrycznego) Tego typu proces zaleca się przeprowadzać raz do roku – najlepiej w okresie wczesnowiosennym, zaraz po pierwszym koszeniu trawnika. Dzięki wertykulacji, trawnik nabierze zdrowego wyglądu i będzie przypominał zielony dywan.

Wiosenne porządki w ogrodzie – przycinanie drzewek i krzewów

Bardzo ważnym elementem przygotowania roślin do sezonu wegetacyjnego jest przycinanie drzewek i krzewów. Optymalny czas tej czynności uzależniony jest od rodzaju rośliny. Najwcześniej, bo już pod koniec lutego, należy przycinać grusze i śliwki. Natomiast brzoskwinie i nektarynki – wówczas, gdy na gałęziach pojawią się pierwsze pąki (zwykle w połowie kwietnia), z kolei wiśnie i czereśnie – po zbiorze owoców. Inaczej ma się sprawa przycinania krzewów:

krzewy, kwitnące na pędach jednorocznych, najlepiej przycinać we wczesną wiosną,

krzewy, kwitnące w okresie wczesnowiosennym na pędach wieloletnich, najlepiej przycinać po kwitnieniu,

krzewy, kwitnące późną wiosną na pędach dwuletnich, nie wymagają corocznego przycinania.

Wśród krzewów, które należy przycinać po wiosennym kwitnieniu, można wymienić: forsycję, migdałek trójklapowy, wrzos, wierzbę iwę, porzeczkę krwistą, krzewuszkę cudowną, lilaka pospolitego, tamaryszka drobnokwiatowego, karaganę syberyjską i mahonię pospolitą. Z kolei wśród roślin, które nie lubią przycinania, można wymienić: ogniki, magnolie, oczary, klony palmowe, perukowce i różaneczniki.

Sposób cięcia drzewek owocowych i krzewów uzależniony jest od wielu czynników, a błędy popełnione przy wykonywaniu tej czynności mogą skutkować brakiem kwitnienia, zahamowaniem owocowania czy wyraźnym osłabieniem kondycji roślin. Dlatego też osoby, które nie mają doświadczenia w przycinaniu drzewek i krzewów, powinny skorzystać z usług doświadczonego ogrodnika.

Reklama

Wiosna w ogrodzie – jak przygotować oczko wodne do nadejścia wiosny?

Po zimie, zazwyczaj, oczko wodne nie prezentuje się zbyt dobrze – muł, mętna woda, gnijące rośliny i wystająca folia, nie działają korzystnie na wygląd naszego ogrodu. Przygotowując oczko wodne do wiosny, w pierwszej kolejności, należy sprawdzić stan folii, która uszczelnia nieckę stawu – najlepiej, jeśli jej fragmenty, nie będą wystawały ponad lustro wody. W dalszej kolejności należy oczyścić dno oczka wodnego z mułu, najlepiej przy użyciu pompy do brudnej wody. Niezbędne jest również sprawdzenie podstawowych parametrów wody – odczynu kwasowości, twardości węglanowej, a także ilości fosforanów i azotynów. Można to zrobić za pomocą zestawów do testowania wody. Oprócz tego istotna jest także pielęgnacja roślin wodnych, które zaleca się przycinać sekatorem o długim trzonku. W przypadku zbyt dużego rozrostu roślin należy je usunąć – dotyczy to w szczególności: lilii wodnych, grążeli i osoków aloesowatych.