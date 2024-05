Piękni, szczupli, zawsze młodzi - tak postrzegamy gwiazdy zza Oceanu. Nie wiemy jednak, że dobrą formę zawdzięczają nie tylko chirurgom plastycznym, ale przede wszystkim ciężkiej pracy i wyrzeczeniom.

Jeśli czujesz, że tej wiosny nie jesteś w formie, przejrzyj zestawienie zmian w stylu życia, które pomogły celebrytom utrzymać dobre zdrowie i nienaganną sylwetkę.

Reklama

Eksperymenty na talerzu

Adobe Stock

Chcesz jeść jak gwiazda? Wyrzuć z diety produkty pochodzenia zwierzęcego. Weganizm bije rekordy popularności w Hollywood - praktykują go gwiazdy młodego pokolenia, jak Billie Eilish, wysportowani przystojniacy (Liam Hemsworth) i najpiękniejsze aktorki (Natalie Portman).

Z wegańską dietą eksperymentuje też Jennifer Lopez, chociaż w jednym z wywiadów przyznała otwarcie, że tęskni za masłem. Dlatego odstawienie mięsa i nabiału może być tylko wiosennym eksperymentem.

Jak gwiazdy radzą sobie z unikaniem produktów zwierzęcych? Ariana Grande przyznaje, że nie lubi jeść na mieście, a posiłki komponuje sama. Billie Eilish z kolei trzyma się listy ulubionych knajp w stylu vegan.

Niezależnie, jak długo chcesz stosować dietę roślinną pamiętaj o odpowiedniej suplementacji. Obowiązkowe dla wegan są kapsułki z witaminą B12.

Weganizm nie jest dla ciebie? Wśród gwiazd równie popularne jest IF, czyli intermittent fasting (post przerywany). W tej diecie chodzi o wydzielenie tzw. okienka żywieniowego, przez resztę doby po prostu pościmy. Do entuzjastek należą Kourtney Kardashian, Cameron Diaz i Jennifer Aniston, która wybrała plan 8/16, co oznacza, że wszystkie posiłki spożywa w ciągu 8 godzin.

Czy taka dieta jest skuteczna? Potwierdziłby to Chris Pratt, który dzięki okienkom żywieniowym zgubił prawie 30 kg i z zabawnego chłopaka z brzuszkiem zmienił się w hollywoodzkie bożyszcze.

Zobacz także

East News

Trenuj jak gwiazda

Adobe Stock

Najważniejsze trendy sportowe 2024? W zapomnienie odchodzi HIIT, a na popularności zyskuje klasyczny trening cardio o niższej intensywności, który jest bardziej przyjazny dla serca. Mocno trzymają się aktywności w terenie, jak trekking, czy moda na jogę i pilates, które coraz częściej przyciągają też panów.

Z Hollywood przychodzi też moda na trenerów personalnych. Oczywiście nikogo z nas nie stać na ciągłą, indywidualną opiekę profesjonalisty. Jednak już kilka spotkań pomoże… nauczyć się ćwiczyć. Wskazówki trenera sprawią, że nasze wysiłki szybciej przyniosą oczekiwany efekt.

Szukasz czegoś bardziej rozrywkowego niż wypad na siłownię? Zainspiruj się Gwyneth Paltrow i dbaj o formę w szkole tańca.

Precz z paleniem

Adobe Stock

Jesli coś chodzi za prawdziwe faux pas w Hollywood, z pewnością jest to palenie. Nawet na planach filmowych papierosy w rękach postaci zastępowanie są skrętami ziołowymi.

Wszystkie metody rzucenia palenia wypróbowała Jennifer Aniston. Aktorka wypróbowała również leczenie z nikotynizmu pod kontrolą lekarza, które serdecznie polecamy. Matt Damon z kolei wypróbował hipnozę, a Cameron Diaz praktykowała medytację.

Co z najbardziej zatwardziałymi palaczami? Ben Affleck rzuca regularnie, a w chwilach słabości sięga po e-papierosa. Według rekomendacji brytyjskiej odmiany NFZ, e-papierosy jak Vuse ePod2 mogą być przystankiem na drodze do pełnego odstawienia tytoniu. Udało się to Belli Hadid, która w przeciągu roku zastąpiła tradycyjne palenie vapingiem, a ostatecznie zupełnie zerwała z nałogiem.

East News

Zmiany, zmiany, zmiany

Wiosenna odnowa w Hollywood często oznacza po prostu zmianę wizerunku. Niby kaprys, ale odświeżenie image’u potrafi pozytywnie wpłynąć na nasze samopoczucie i otworzyć nas na inne, bardziej radykalne zmiany.

Wśród celebrytek, które aktualnie nadają ton króluje Zendaya, gwiazda “Diuny” i debiutuącego w kinach trójkątnego romansu “The Challengers”. Aktorka zdecydowała się na rozjaśnienie włosów i bujną grzywkę, a futurystyczne stroje z czasów promocji “Diuny” zastąpiła sportową elegancją, dopasowaną do treści nowego filmu.

Szerokim echem odbiła się także metamorfoza Margot Robbie, która postanowiła zerwać z wizerunkiem Barbie, skracając włosy do modnej długości do ramion.

Reklama

Jeśli wizyta u fryzjera stanie się pretekstem do innych eksperymentów, wzorem gwiazd możesz wypróbować także trendy w stylu wellness, jak medytacja czy cyfrowy detoks. Bo najważniejsze zadanie na wiosnę to czuć się dobrze z samą sobą i spokojnie doczekać do letniego urlopu…