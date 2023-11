Czerwone wino to alkohol, który często pojawia się jako idealne uzupełnienie wystawnego obiadu z czerwonym mięsem w roli głównej czy romantycznej kolacji. Lampka czerwonego wina dobrze się kojarzy i często jest niezbędnym elementem towarzyskich spotkań. Co prawda kultura picia wina nie jest w Polsce tak popularna, jak chociażby we Włoszech, ale Polacy wiedzą o winach coraz więcej i starają się odpowiednio dobierać je do potraw. Zobaczcie, do jakich potraw pasuje czerwone wino!

Do jakich potraw pasuje czerwone wino?

Każde z rodzajów win podaje się w innej temperaturze, aby podkreślić walory smakowe charakterystyczne dla danego trunku. Jeśli chodzi o czerwone wina optymalna temperatura wynosi 14-18°C. Czerwone wina wytrawne i półwytrawne idealnie nadają się do przekąsek, dań głównych z wieprzowiny, wołowiny i dziczyzny. Doskonale komponują się również z serami i potrawami z grzybów.

Półsłodkie możemy zaserwować z serami czy deserami. Z kolei czerwone wina słodkie na stole pojawiają się jedynie w towarzystwie deserów, lodów czy kawy.

Jakie czerwone wino warto wybrać?

Wino APOTHIC to prawdziwy oryginał. Nazwa pochodzi z XIII wieku, od tajemniczego miejsca Apotheca, w którym winiarze przechowywali swoje najbardziej pożądane mikstury. Apothic łączy w sobie Stary Świat z unikalnymi, nowoczesnymi technikami.

Apothic Red to wytrawne, czerwone wino o wyjątkowej łagodności. Zbudowane jest z doskonałej kompozycji szczepów Cabernet Sauvignon, Zinfandel, Syrah, Merlot. Efektem tego połączenia jest wino o dużej złożoności i głębi smaków, w których dominują aromaty jagód, malin oraz wiśni. Wyczuwalne nuty przypraw, wanilii oraz kawy dodatkowo podkreślają jego bogate wnętrze. Wino Apothic będzie doskonałe na prezent i romantyczne okazje.

Wino Apothic Red idealnie sprawdzi się do potraw z czerwonego mięsa, pasztetów, wędlin, potraw z kaczki czy gęsi.

