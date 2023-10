3 kroki, by skóra była sprężysta i intensywnie nawilżona:

1. Oczyszczaj!

Płyn micelarny z aloesem i kwasem hialuronowym jednym gestem nie tylko zmywa makijaż i usuwa zanieczyszczania, ale przywraca sprężystość, nawet skórze wrażliwej. Z kolei pianka lub żel oczyszczający z linii Aloe, wzbogacone organicznym aloesem i kwasem hialuronowym, skutecznie usuwają nadmiar sebum i zanieczyszczenia.

2. Tonizuj!

Nawilżający tonik Hyaluronic Aloe oczyszcza, tonizuje i nawilża skórę, pozostawiając ją perfekcyjnie czystą, odświeżoną i gotową na kolejne kroki pielęgnacyjne.

3. Nawilżaj!

Intensywnie nawilżający żel Hyaluronic Aloe Jelly to skuteczny sposób na nawilżenie skóry twarzy. Nawadnia skórę i przywraca jej sprężystość. Lekka, żelowa konsystencja szybko się wchłania i pozostawia uczucie niesamowitej świeżości. A maska na tkaninie z kwasem hialuronowym i aloesem nie tylko nawilża ale i rewitalizuje skórę w 15 minut.

3 kroki, by włosy były miękkie, lśniące i dogłębnie odżywione:

1. Oczyszczaj!

Szampon stworzony do codziennej pielęgnacji włosów suchych i normalnych. Jego lekka formuła w 96% pochodzenia naturalnego delikatnie oczyszcza i nawilża włosy.

2. Odżywiaj!

Nawilżająca odżywka do włosów suchych i normalnych szybko natychmiast wchłania się we włosy, nawilża je i ułatwia ich rozczesywanie

3. Nawilżaj!

Nawilżająca maska do włosów suchych i normalnych. Intensywne nawilżenie i miękkość na dłużej. 3 sposoby stosowania – jak odżywka, jak maska, jak pielęgnacja bez spłukiwania.

Więcej o wegańskiej pielęgnacji na stronie www.garnier.pl

Poznaj płyn micelarny Garnier Hyaluronic Aloe z kwasem hialuronowym i aloesem!

Usuwaj makijaż i pielęgnuj cerę! Wyjątkowy płyn micelarny Garnier Hyaluronic Aloe z kwasem hialuronowym i aloesem nie tylko skutecznie oczyszcza, ale także przywraca skórze sprężystość! Cera jest zadbana, świeża i gotowa na dalszą pielęgnację!

Micele zawarte w formule produktu jak magnes przyciągają zanieczyszczenia bez zbędnego pocierania, a kwas hialuronowy i aloes intensywnie nawilżają skórę, przywracając jej naturalną sprężystość! Płyn sprawdzi się przy każdym typie cery, w tym również wrażliwej. Zadbaj nie tylko o swoją skórę, ale również planetę sięgając płyn o wegańskiej formule i w opakowaniu wyprodukowanym w 20% z plastiku z recyklingu!

Wypróbuj płyn micelarny Hyaluronic Aloe, aby:

• szybko i skutecznie usunąć makijaż bez pocierania;

• oczyścić skórę bez przesuszenia;

• przywrócić cerze sprężystość.

Poznaj lekki krem nawilżający Garnier Hyaluronic Aloe Jelly

Lekki żel nawilżający do twarzy z organicznym ekstraktem z aloesu i kwasem hialuronowym naturalnego pochodzenia. Hyaluronic Aloe Jelly odpowiednio nawilża przez 48h*, koi i przewraca skórze sprężystość - a co najważniejsze idealnie się wchłania.

Jeden produkt, który możesz stosować zarówno rano, jak i wieczorem? To możliwe. Seria Garnier Skin Naturals i lekki krem nawilżający Hyaluronic Aloe Jelly to dowód na to, że istnieją produkty wielozadaniowe.

Ten lekki, nawilżający krem do twarzy to unikalne połączenie dwóch składników – kwasu hialuronowego o naturalnym pochodzeniu oraz organicznego ekstraktu z aloesu, który sprawia, że skóra jest intensywnie nawilżona i jednocześnie ukojona. Krem można także stosować jako maskę.

Bardzo lekka, żelowa konsystencja jest niezwykle łatwa w aplikacji, a sam kosmetyk szybko się wchłania. Produkt nadaje się do pielęgnacji cery normalnej i mieszanej. Zawarty w żelu organiczny ekstrakt z aloesu oraz kwas hialuronowy bardzo intensywnie nawilżają i przywracają skórze sprężystość.

Hyaluronic Aloe Jelly Garnier Skin Naturals to krem, który zapewni:

• idealny wygląd cery, na którą zaaplikujesz kosmetyki kolorowe,

• doskonałe nawilżenie przez wiele godzin,

• ukojenie dla Twojej skóry

• szybkie wchłanianie,

• składniki pochodzenia naturalnego.