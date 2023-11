Tulipany to najpopularniejsze rośliny cebulowe, które kwitną i urozmaicają wygląd mieszkania wczesną wiosną. Aby było to możliwe, należy je sadzić w doniczkach jeszcze w trakcie mroźnych, zimowych dni. W ogrodzie sadzi się je natomiast jesienią.

Tulipany są znane głównie z upraw w Holandii. Zanim jednak dotarły do tego kraju, uprawiano je głównie na tureckich stepach i obszarach górskich.

Jak wybrać tulipany do sadzenia w doniczkach?

Do uprawy w doniczkach nadają się jedynie niektóre odmiany tulipanów. Dorastają one najwyżej do 30 cm i są nazywane karłowatymi. Metoda pędzenia tulipanów sprawdzi się w przypadku takich odmian, jak te z grup Kaufmanna, Fostera lub Greiga oraz tulipanów botanicznych. Należy zwrócić uwagę na nazwę znajdującą się na opakowaniu lub etykiecie cebulek, aby kupić takie, które się przyjmą. Kwiaty pochodzące z wysokich odmian przewieszają się przez doniczkę, ponieważ chcą się wyciągnąć w kierunku światła. Ważne, aby sadzić cebulki dosyć gęsto, jednak w tak dużych odstępach, by się ze sobą nie stykały. Aby zakwitły zimą na dworze, należałoby je sadzić pod koniec września. Jednak można to zrobić także w zimie i wynieść na dwór w kwietniu. Ważne, aby miały kilka miesięcy na ukorzenienie się. Doniczki z tulipanami można postawić w garażu, chłodnej piwnicy lub innym pomieszczeniu o niskiej temperaturze. Kiedy nadejdzie wiosna, a temperatura przekroczy 10 stopni Celsjusza, można wystawić kwiaty na balkon lub taras.

Na czym polega zimowe pędzenie tulipanów?

Przed sadzeniem cebulek tulipanów należy sprawdzić, czy są zdrowe, czyli nie mają plam ani uszkodzeń. Nie wolno ich zbyt długo przechowywać, ponieważ mogą ulec wtedy nadmiernemu przesuszeniu. Jeśli jednak nie można ich posadzić od razu po zakupie, najlepiej włożyć je do pojemnika i przesypać piaskiem, trocinami lub suchym torfem. Schowane w ten sposób i postawione w chłodnym miejscu nie wyschną tak szybko. Przed wsypaniem ziemi do doniczki należy wysypać na dno warstwę keramzytu. Dzięki niemu przepływ wody będzie lepszy. Cebulki należy sadzić na żyznym, przepuszczalnym podłożu o pH 6,2-7,2. Wystarczy je zakopać do ⅓ wysokości i włożyć do doniczki w odstępach nie większych niż 5 cm. W jednej doniczce może znaleźć się kilka cebulek. Należy je podlać i wstawić do ciemnego, chłodnego pomieszczenia na 10 tygodni. Działanie chłodnego powietrza umożliwia kwitnienie kwiatom i przedłuża ten okres. Po upływie zalecanego czasu można przenieść doniczki do ciemnego, cieplejszego pomieszczenia, a następnie przenieść w jaśniejsze miejsce lub zasadzić w ogrodzie.