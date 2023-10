Najpopularniejszym zabiegiem chirurgii plastycznej na świecie jest powiększenie piersi implantami silikonowymi. Co roku na świecie wykonywane jest około 2 mln tego typu operacji. Zastanówmy się co się zmienia, jakie trendy w powiększaniu piersi mamy obecnie? Na pewno należy wspomnieć o tym, że Pacjentki są coraz bardziej świadome, ale i wymagające. Każda operacja plastyczna trwale zmienia nasz wygląd, dlatego decydując się na tak ważną decyzję, chcą być pewne, że nie będą jej żałować.

Reklama

Przy planowaniu zabiegu bardzo istotnym momentem jest wybór implantu. Z obserwacji dr Darii Charytonowicz, wynika, że obecnie trendy jest piękne, ale jednocześnie naturalne ciało. Dzięki nowym technikom szczególnie pożądane są dziś takie implanty, które zapewniają piersiom naturalny wygląd. Na topie są elastyczne implanty silikonowe, które zachowują swój kształt i których ryzyko pęknięcia jest minimalne.

Większość z Pacjentek dr Darii Charytonowicz chce, aby piersi po operacji wyglądały naturalnie, ale jednocześnie żeby dekolt miał tzw. efekt "push up". Dobór implantu tak naprawdę zależy od wyjściowej anatomii pacjentki. Jego rozmiar i rodzaj u każdej kobiety wygląda inaczej. U bardzo szczupłych Pań oczekujących naturalnego efektu, zwykle stosuje implanty anatomiczne. Natomiast jeśli Pacjentka ma dobre pokrycie tkankowe, oczekuje naturalnego rozmiaru piersi ale z efektem "push up", stosuje się implanty okrągłe, często Mentor Xtra, które z jednej strony są bardziej miękkie niż klasyczne implanty, a z drugiej dzięki dużej projekcji i okrągłemu kształtowi, gwarantują to o czym marzy każda kobieta, czyli ładny dekolt.

Rozmawiając z kobietami w swoim gabinecie wiem, że każda z nich ma swoje powody dla których zdecydowała się na operację powiększania piersi, ale to co łączy je wszystkie to silna potrzeba aby poczuć lepiej i pewniej we własnym ciele - mówi dr Daria Charytonowicz.

Reklama

Zobaczcie wideo powyżej, w którym dr Daria Charytonowicz mówi więcej na ten temat.