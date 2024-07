Skoro już jutro Walentynki to nie może zabraknąć przepisu z… afrodyzjakami. A za takie uważa się i truskawki, i imbir, i chili. Przygotowałem więc dla Was torcik bezowy ze śmietaną z mleka kokosowego, naszpikowany wręcz podniecającymi składnikami. Po skosztowaniu choć kawałka noc na pewno będzie… seksowna.

Torcik bezowy z truskawkami

bezy

5 białek

250 g drobnego cukru

dodatkowo

150 g konfitury truskawkowej

puszka mleka kokosowego

2 łyżki cukru pudru

sok z 1/2 cytryny

300 g truskawek

2 łyżki mocnego alkoholu

szczypta chili, imbiru, gałki muszkatołowej

Bezy: białka ubijamy na sztywno. Następnie partiami dodajemy cukier i ubijamy przez około 5 minut mikserem na najwyższych obrotach. Gdy cukier się rozpuści, a piana będzie sztywna, dzielimy ją na trzy części i wykładamy na blachę wyłożoną papierem pergaminowym. Wkładamy do piekarnika nagrzanego do 130°C i pieczemy około 90 minut (z włączonym termoobiegiem). Po tym czasie wyłączamy piekarnik i zostawiamy bezę w uchylonym piekarniku do całkowitego wystygnięcia.

Truskawki: w garnuszku mieszamy sok z cytryny z cukrem pudrem. Dodajemy umyte, pozbawione szypułek i pokrojone w ćwiartki truskawki, wsypujemy przyprawy i dusimy około 5 minut. Truskawki przekładamy na sitko ułożone na misce. Sok, który spłynie z truskawek doprowadzamy do wrzenia, dolewamy alkohol i na małym ogniu gotujemy kolejne 5 minut, aż stanie się gęstym syropem.

Śmietana: z mleka kokosowego oddzielamy biały tłuszcz kokosowy od wody kokosowej. Białą gęstą masę ubijamy z cukrem pudrem aż zwiększy objętość, będzie miała konsystencję ubitej śmietany.

Na paterze układamy pierwszy bezowy blat, smarujemy połową konfitury truskawkowej, 1/3 śmietany. Przykrywamy drugim blatem, smarujemy resztą konfitury, kolejną 1/3 śmietany kokosowej, na to 1/2 truskawek i całość przykrywamy ostatnim blatem bezowym. Dekorujemy resztą śmietany, truskawek i całość polewamy truskawkowym syropem.

Poleca Paweł Płaczek autor bloga takemycake.eu

Tort bezowy

Paweł Płaczek - Takemycake.eu