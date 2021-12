The Body Hero of the Year

Już po raz drugi w naszym plebiscycie Power of Beauty „Party Medycyna Estetyczna” nagradzamy osoby, firmy i kliniki, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju rynku medycyny estetycznej w Polsce (i nie tylko), dbając o najwyższą jakość oferowanych produktów i usług, a także – co niezwykle ważne – o bezpieczeństwo i komfort pacjentów. Już nieraz mieliście okazję czytać o nich na łamach naszego wydania. Poznajcie laureatów tegorocznej edycji! Zwycięzcy Power of Beauty "Party Medycyna Estetyczna" BTL Za technologie, które nas ciągle zaskakują! BTL Emsculpt to „siłownia bez wysiłku”. Modeluje sylwetkę i rzeźbi mięśnie! https://www.btlnet.pl/ BTL to dziś synonim najbardziej zaawansowanych technologii high-tech na rynku kosmetologii i medycyny estetycznej. W 2019 roku firma wprowadziła BTL Emsculpt – pierwsze urządzenie, które jednocześnie redukuje nadmiar tkanki tłuszczowej i rzeźbi mięśnie, „wymuszając” na nich ok. 20 tys. skurczów supramaksymalnych w czasie jednego zabiegu (nieosiągalnych podczas zwykłych ćwiczeń – to jak np. 20 tys. brzuszków). Efekty? Wymarzone! Lifting pośladkoĀLw u niej i „kaloryfer” u niego. Nowe aplikatory pozwalają też pracować nad mięśniami ramion i łydek. Metodę tę pokochało już wiele osób na całym świecie (w tym my). I czekamy na kolejne rewolucje BTL :) Sławomir Sobusiak, dyrektor zarządzający BTL, wykładowca Klinika Promedion www.klinikapromedion.pl Za przyjazną i bezpieczną chirurgię plastyczną oraz holistyczne i kompleksowe podejście do pacjenta. Klinika Promedion oferuje pełny zakres zabiegów chirurgii plastycznej wykonywanych przez zespół doświadczonych lekarzy chirurgów i anestezjologów. Na jego...