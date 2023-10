Dłonie wyrażają nas bardziej niż mogłoby się wydawać. Piękne i zadbane świadczą o staranności, z jaką traktujemy własne ciało. Mogą też zdradzać wiek. Przede wszystkim jednak to one pomagają zrealizować pomysły, które rodzą się w naszej głowie. Rolę dłoni trudno przecenić, a przecież tak często traktujemy je bez większej uwagi.

Obejrzyj film i sama się przekonaj, jak dłonie naszej redaktorki pomagają jej zrealizować piękne zadanie. Są zaangażowane w każdy twórczy krok, w każdy, najmniejszy nawet etap pracy. Narażone są przy tym na wiele czynników zewnętrznych, również tak mocnych i niszczących skórę, jak silnie napigmentowane farby.

To prawda, że nie każda z nas tworzy obrazy, ale wszystkie używamy dłoni w codziennych czynnościach – uprawiamy sporty, pomagamy bliskim, opiekujemy się dziećmi, gotujemy, sprzątamy, czasem niejednej z nas zdarza się zmienić koło w samochodzie… Tak właśnie! Jesteśmy różne i robimy różne rzeczy, ale o dłonie dbamy zawsze. Nasza redaktorka na załączonym filmie tworzy obraz i oddaje mu całą siebie. Każdy kolejny etap pracy kończy myciem dłoni, a sukces nagradza nałożeniem na nie pielęgnującej maski.

Prawda, że często nie zdajemy sobie sprawy, ile razy dziennie myjemy dłonie? To zrozumiałe, że nie przywiązujemy większej wagi do tej oczywistej czynności. Ale warto wiedzieć, że za każdym razem zwykłe mycie rąk może stać się małym rytuałem pielęgnacyjnym. Tu z pomocą przychodzą nam nowe produkty Avon z masłem Shea z linii Planet SPA Blissfully Nourishing.

Bazą pielęgnacji od Avon jest nowe nawilżające mydło do rąk, a jej dopełnieniem – parafinowa maska do rąk i stóp. Te dwa kosmetyki tworzą perfekcyjny pielęgnacyjno-odżywczy duet, którzy zregeneruje nawet najbardziej szorstką i przesuszoną skórę. Teraz to zestaw „must have” na lato!

Dlaczego masło shea? Ta substancja pochodząca z drzewa rosnącego w sercu Afryki ma niezwykłe działanie odżywcze, regenerujące i głęboko nawilżające. Nie jest wynalazkiem krótkotrwałej mody, ale już sprawdzoną przez lata substancją niwelującą szorstkość skóry i zapewniającą jej niezwykłą miękkość i komfort. Masło shea przy każdym użyciu doskonale dba o nasze dłonie.

Robi to za każdym razem, gdy używamy nawilżającego mydła do rąk z linii Planet SPA. Każdorazowa pielęgnacja jest bardzo ważna szczególnie teraz, gdy skóra bywa przesuszona nie tylko na skutek zwykłych czynności, ale też przez częste stosowanie płynów dezynfekujących. Działanie mydła warto wzmocnić odświeżoną wersją maski parafinowej do rąk i stóp Planet SPA Blissfully Nourishing.

Produkty do pielęgnacji dłoni to tylko część całej gamy produktów Avon Planet SPA Blissfully Nourishing, z którymi możesz idealnie zadbać o całe ciało. Mamy tu odżywcze masło do ciała, peeling do rąk i stóp, a także doskonały odżywczy krem do rąk, stóp i łokci. Wszystkie produkty mają piękny, lekko orzechowy zapach, dzięki któremu będziesz mogła się zrelaksować i choć na chwilę myślami przenieść się do rozgrzanej słońcem Afryki!

Wszystkie produkty z linii Planet SPA Blissfully Nourishing znajdziesz w najnowszym katalogu Avon nr 09/2021.

Nawilżające mydło do rąk cenie 8,99 zł

Odżywcza maska do dłoni i stóp w cenie 8,99 zł.

Odżywczy peeling do rąk i stóp w cenie 7,99 zł.

Odżywczy krem do rąk, stóp i łokci w cenie 8,99 zł.

Wszystkie produkty zamówić u Konsultantek Avon lub kupić za pośrednictwem strony www.avon.pl.

Kupując produkty Avon, wspierasz biznes naszych Konsultantek.

