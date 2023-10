High-Tech Collagen Therapy Summer

To nowa autorska terapia biostymulująca skórę opracowana przez ekspertów Kliniki Strzałkowski specjalnie na okres lata!

Na czym polega biostymulacja skóry?

Można powiedzieć, że na odmłodzeniu jej od środka. Celem terapii jest pobudzenie w skórze produkcji kolagenu i elastyny, dzięki czemu staje się ona lepiej zagęszczona, bardziej jędrna, napięta i elastyczna. To z kolei ma wpływ na poprawę owalu twarzy.

Na czym polega terapia?

To aż 4 metody, które same w sobie mają silne działanie biostymulujące, rewitalizujące i regenerujące. Razem jednak działają jeszcze lepiej i szybciej dają widoczne efekty poprzez pobudzenie fibroblastów i uruchomienie naturalnych procesów regeneracji w skórze. Uzupełnieniem zabiegów wykonywanych w gabinecie jest pielęgnacja domowa z użyciem nutrikosmetyków, specjalnie dobranych przez specjalistów kliniki. Hi-Tech Collagen Therapy Summer to:

Mezoterapia mikroigłowa (urządzeniem Vital Injector2) z osoczem bogatopłytkowym – autologiczną substancją regeneracyjną pozyskiwaną z własnej krwi pacjenta. Vital Injector 2 to tzw. mezoterapia próżniowa wieloigłowa, która zapewnia równomierne podanie osocza bez bólu i siniaczków. Osocze ma silne właściwości regenerujące, poprawia strukturę i jakość skóry.

– autologiczną substancją regeneracyjną pozyskiwaną z własnej krwi pacjenta. Vital Injector 2 to tzw. mezoterapia próżniowa wieloigłowa, która zapewnia równomierne podanie osocza bez bólu i siniaczków. Osocze ma silne właściwości regenerujące, poprawia strukturę i jakość skóry. Radiofrekwencja mikroigłowa Morpheus – to najnowocześniejsza technologia dostarczania skórze energii fal radiowych, która (jako jedyna) pozwala sięgać nawet do warstwy tkanki podskórnej, dzięki czemu możemy nie tylko wywołać w skórze silny proces przebudowy, ale też modelować warstwę tłuszczu. Energia RF jest dostarczana za pomocą mikroigieł, w sposób frakcyjny, co dodatkowo pobudza procesy regeneracyjne i naprawcze w skórze.

– to najnowocześniejsza technologia dostarczania skórze energii fal radiowych, która (jako jedyna) pozwala sięgać nawet do warstwy tkanki podskórnej, dzięki czemu możemy nie tylko wywołać w skórze silny proces przebudowy, ale też modelować warstwę tłuszczu. Energia RF jest dostarczana za pomocą mikroigieł, w sposób frakcyjny, co dodatkowo pobudza procesy regeneracyjne i naprawcze w skórze. Po tygodniu na całej twarzy i w okolicy oczu wykonywana jest mezoterapia o silnym działaniu rewitalizującym i nawilżającym. Dr Franciszek Strzałkowski wykorzystuje w niej autorską technikę łączenia różnych preparatów dobranych do różnych obszarów twarzy, w tym bestsellerowego NCTF®135 HA. W delikatnej okolicy oczu mezoterapia jest przeprowadzana innowacyjną techniką Nanosoft Eye Booster – za pomocą specjalnej nakładki na strzykawkę z trzema mikroigłami o długości 0,6 mm. Dzięki temu zabieg jest bezpieczny i całkowicie bezbolesny w okolicy oczu, może być wykonany nawet na ruchomej części powiek i wzdłuż linii rzęs.

o silnym działaniu rewitalizującym i nawilżającym. Dr Franciszek Strzałkowski wykorzystuje w niej autorską technikę łączenia różnych preparatów dobranych do różnych obszarów twarzy, w tym bestsellerowego NCTF®135 HA. W delikatnej okolicy oczu mezoterapia jest przeprowadzana innowacyjną techniką Nanosoft Eye Booster – za pomocą specjalnej nakładki na strzykawkę z trzema mikroigłami o długości 0,6 mm. Dzięki temu zabieg jest bezpieczny i całkowicie bezbolesny w okolicy oczu, może być wykonany nawet na ruchomej części powiek i wzdłuż linii rzęs. Nutrikosmetyki francuskiej marki D-LAB Nutricosmetics o przebadanych składach dodatkowo pobudzają produkcję kolagenu i elastyny w skórze oraz wzmacniają jej właściwości ochronne. W klinice otrzymasz indywidualnie dobrany zestaw na 3 miesiące kuracji domowej.

Jak długo trwa zabieg?

Pierwsza wizyta (mezoterapia osoczem bogatopłytkowym + radiofrekwencja mikroigłowa Morpheus) trwa ok. 1,5 godziny. Kolejna (mezoterapia) – ok. 30 minut (pół godziny wcześniej nakładany jest krem znieczulający).

Jakie efekty daje terapia?

Pierwsze efekty widać praktycznie tuż po zabiegu – skóra jest silnie nawilżona, napięta, promienna. W kolejnych 1-3 miesiącach następuje stopniowa poprawa jej jędrności i gęstości – w wyniku pobudzenia produkcji naturalnego kolagenu i elastyny. Na jakie efekty możesz liczyć?

Nawilżenie i rozświetlenie skóry.

Poprawa napięcia i elastyczności skóry.

Ujędrnienie i zagęszczenie skóry.

Ujednolicenie jej kolorytu, rozjaśnienie przebarwień.

Wygładzenie drobnych zmarszczek.

Odmłodzenie owalu, naturalny lifting.

Redukcja cieni i worków pod oczami.

Wyrównanie struktury skóry, poprawa jej jakości.

Redukcja drobnych blizn np. potrądzikowych.

Obkurczenie porów.

Terapia jest zabiegiem jednorazowym, który zaleca się wykonać raz w roku. W razie potrzeby można ją powtórzyć – nie częściej niż raz na 3 miesiące.

Wskazania do zabiegu

Skóra przesuszona, odwodniona, ściągnięta.

Skóra pozbawiona blasku, szara, matowa, ziemista.

Utrata jędrności, wiotkość tkanek.

Widoczne tzw. chomiki, opadanie tkanek.

Drobne zmarszczki, kurze łapki.

Cienie i worki pod oczami.

Objawy fotostarzenia.

Rozszerzone pory, zaskórniki.

Drobne blizny np. pozapalne, nierówna struktura skóry.

Przebarwienia, niejednolity koloryt skóry.

Brak elastyczności skóry wokół oczu i na powiekach.

Objawy starzenia widoczne na szyi i dekolcie (utrata jędrności, drobne zmarszczki).

Zalecenia po zabiegu

Po mezoterapii osoczem i radiofrekwencji skóra jest lekko zaczerwieniona, a przy zastosowaniu głębszych mikronakłuć mogą być widoczne drobne mikrouszkodzenia skóry i punkty z krwią. Jak pielęgnować wtedy skórę?

W dniu zabiegu twarz można umyć łagodnym żelem myjącym.

Przez kolejne 3-4 dni lub do ustąpienia objawów należy stosować kremy regenerujące i przyspieszające gojenie skóry po zabiegu.

Od drugiego dnia po zabiegu można też stosować makijaż, najlepiej mineralny.

Skóra poddawana mikronakłuwaniu jest bardziej wrażliwa na działanie słońca, więc należy chronić ją kremem z wysokim filtrem SPF.

Po mezoterapii na okolicę oczu skóra może być przez kilka godzin lekko opuchnięta, mogą też być widoczne drobne grudki – objawy te powinny jednak ustąpić następnego dnia.

Więcej szczegółów na ten temat, poznacie w poniższym wideo.