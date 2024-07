Reklama

Ciasto francuskie, dwa rodzaje sera i kilka prostych dodatków może zmienić zwykłe pomidory w danie jak z najlepszej restauracji. Aby wyczarować tę pyszną tartę, która zadowoli tak łasuchów, jak i kulinarnych maruderów, potrzeba zaledwie 40 minut. Gotowi? To bierzemy się do roboty!

Tarta tatin z pomidorami i świeżym oregano

płat ciasta francuskiego

6-7 pomidorków śliwkowych w zależności od blachy

50 g gorgonzoli

50 g mascarpone

sól, pieprz, suszone oregano

2 łyżki oliwy z oliwek

garść świeżego oregano

Mascarpone i gorgonzolę dokładnie mieszamy widelcem i wstawiamy do lodówki. Pomidory ze skórką kroimy na pół, układamy na okrągłej blaszce skórą do dołu. Skrapiamy oliwą, posypujemy solą, pieprzem i suszonym oregano. Wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 190 stopni na 10 minut. Wyjmujemy z pieca i na gorące pomidory układamy zimne ciasto francuskie, delikatnie zakładamy końce, wkładając je między pomidory na blachę, a na koniec wstawiamy na 25 minut do piekarnika (nadal 190 stopni). Gdy ciasto będzie złociste, wyciągamy je i odstawiamy na ok. 10 minut do lekkiego przestudzenia. Po tym czasie odwracamy tartę (najlepiej położyć na blachę talerz i odwrócić bezpośrednio na niego). Całość posypujemy świeżymi ziołami, świeżo mieloną solą i wymieszanymi serami.

Smacznego!

Poleca Paweł Płaczek autor bloga takemycake.eu

