Zabiegi z zakresu chirurgii i medycyny estetycznej dają nam wszystkim coraz większe możliwości pielęgnowania naturalnego piękna. Już bez większych przeszkód możesz odmłodzić skórę, podnieść owal twarzy, przywrócić okolicę oczu do dawnej świetności czy usunąć zbędną tkankę tłuszczową, o której zapomnisz raz na zawsze.

Reklama

Czy skóra może się szybciej goić?

To, czego się pewnie obawiasz to gojenie, czyli rekonwalescencja po zabiegu. Pacjentki i pacjenci często pytają, jak długo skóra będzie uszkodzona po zabiegu np. z wykorzystaniem lasera CO2, plazmy czy radiofrekwencji mikroigłowej. Pytają także o gojenie po zabiegach chirurgicznych takich jak plastyka powiek (blefaroplastyka), liposukcja laserowa i komórki macierzyste. I choć te zabiegi są już wyjątkowo bezpieczne, skuteczne i przyjazne dla skóry, to wciąż występuje kwestia gojenia.

"Jak długo będę się goić i mieć podrażnioną skórę po zabiegu?", "Czy jest jakiś sposób, aby przyspieszyć ten proces?". Słyszymy te pytania bardzo często. Wielu pacjentów po prostu boi się, jak będzie wyglądać bezpośrednio po zabiegach takich jak plastyka powiek (blefaroplastyka), liposukcja laserowa czy przeszczep komórek macierzystych. Technologia jednak idzie naprzód, a wraz z nią zarówno widoczne efekty, jak i coraz lepsze możliwości pielęgnowania naturalnego piękna oraz większy komfort i do minimum zredukowany czas gojenia pozabiegowego.

Kompleksowa liposukcja

Mat.prasowe

Lek. med. Zbigniew Fabiszewski, chirurg w Instytucie Aspazja w Poznaniu o połączeniu LipoLife 3G z TriWings Body LED mówi tak: Terapię TriWings LED wykorzystuję przed zabiegami z zakresu chirurgii, aby przyspieszyć gojenie się skóry i jej szybki powrót do pięknego wyglądu. To zupełnie naturalne, że po zabiegach chirurgicznych pojawia się czasowe obrzęki, tkliwość czy drobne siniaki. Uprzedzam o tym moich pacjentów, aby czuli się komfortowo. Niemniej, nie wyobrażam sobie już wykonywania tych zabiegów bez wcześniejszego zabezpieczenie i zastymulowania ciała lampą LED. Takie przygotowanie w znaczący sposób poprawia komfort pacjenta po zabiegu oraz skraca czas gojenia. Dodatkowo, po zabiegu polecam Endermologię LPG jako idealny sposób na przedrenowanie i pobudzenie poddanego zabiegowi obszaru dla jeszcze lepszych i szybszych efektów.

Mat.prasowe

LED przy zabiegach medycyny estetycznej

Czy jednak naświetlanie TriWings Body LED przydaje się tylko przy zabiegach chirurgicznych? Lek. med. Przemysław Trzeciak, dermatolog w Instytucie Aspazja zwraca uwagę, że w jego praktyce lekarskiej standardem jest naświetlanie skóry po zabiegach z wykorzystaniem lasera CO2, plazmy, radiofrekwencji mikroigłowej, a nawet mezoterapii igłowej.

Mat.prasowe

Lek. med. Przemysław Trzeciak: Efekty terapeutyczne są lepsze, a skóra jeszcze bardziej zaopiekowana. Co ciekawe, gojąca siła terapii jest tak duża, że z powodzeniem stosuję ją również w przypadku pacjentów, którzy szukają pomocy po poparzeniach czy wypadkach. Pamiętam Panią, która przyjechała zabandażowana od brzucha do czubka głowy po wybuchu piekarnika gazowego w jej twarz. Dzięki szybkiemu wdrożeniu leczenia dermatologicznego i regularnemu naświetlaniu lampami TriWings Body LED po terapii pacjentka nie miała śladu, żadnej blizny czy atrofii tkanek. Ponieważ uszkodzona skóra została wygojona i powstała nowa, świeża tkanka, to sama pacjentka była przekonana, że na koniec wyglądała lepiej niż przed wypadkiem!

INSTYTUT ZDROWIA I URODY ASPAZJA

LEK. MED. PRZEMYSŁAW TRZECIAK

Wichrowa 18, Poznań

www.aspazja.pl | 618407488

Reklama

Materiał powstał z udziałem marki ITP