Wybieracie się na ślub, ale nie macie pomysłu na prezent dla młodej pary? Nie musicie się już martwić! Znaleźliśmy dla was idealny prezent dla zakochanych! Słyszeliście już o "Gierkach Małżeńskich"? Jeśli nie, to pora nadrobić zaległości. A może sami wypróbujecie bestsellerową grę planszową z rysunkami Andrzeja Mleczki?

"Gierki Małżeńskie"- gra planszowa dla zakochanych

Nieważne, jak długi jest staż twojego związku, czy dopiero się poznajecie, czy to kolejna wasza wiosna, a może jesteście już wieloletnim małżeństwem. „Gierki Małżeńskie” to imprezowa gra planszowa skierowana do wszystkich par, które chcą sprawdzić wiedzę na temat swojego partnera w dość nietypowy (przewrotny) sposób.

Zakręć butelką i rozbierz partnera ze wszystkich sekretów! Za sprawą rozmaitych konkurencji dowiecie się jak dobrze się znacie lub ile jeszcze o sobie nie wiecie. Sprawdzicie wasze zdolności artystyczne i słowotwórcze, a zabawa w skojarzenia pokaże, co tak naprawdę siedzi w waszych głowach. Oczywiście wszystko to ze wyczuciem smaku, przymrużeniem oka i dużą dawką humoru.

A teraz najważniejsze pytanie - romantyczna rozgrywka sam na sam z partnerem, czy spotkanie w gronie znajomych par? Za sprawą dwustronnej planszy możecie sprawdzić, jak wasi znajomi radzą sobie w walce o kupidyny. Wspólnie stawcie czoła pytaniom z jakimi przyjdzie Wam się zmierzyć i udowodnijcie wszystkim, że jesteście dobrze dobrani. Emocjonująca i wciągająca rozgrywka pozwala na przyjemną rywalizację zapewniając pełną śmiechu zabawę oraz możliwość lepszego poznania swojej drugiej połówki. Zakochać się na wiosnę to doskonały plan! A najlepiej na nowo i bardziej w osobie, którą kochacie od lat!

„Gierki Małżeńskie” to idealny pomysł na prezent. Ślub, rocznica, walentynki czy urodziny – okazji jest mnóstwo by podarować wyjątkowy upominek i miło zaskoczyć pomysłowością!

Skusicie się?

