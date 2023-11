Jak zadbać o zwierzę podczas sylwestra?

Okres sylwestrowo-noworoczny nie jest łatwy dla zwierząt. Kiedy ludzie świetnie się bawią, odpalając fajerwerki i petardy, otwierając korki od szampana i słuchając głośno muzyki, zwierzęta przeżywają ogromny stres. W skrajnych przypadkach może prowadzić on do śmierci zwierzęcia. Częściej jednak zdarzają się ucieczki zestresowanych pupili, których niekiedy już się nie odnajduje. Aby uniknąć takich przykrych doświadczeń i przede wszystkim pomóc lepiej przetrwać ten okres zwierzęciu, warto zastosować się do kilku porad.