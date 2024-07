Katolicy wierzą, że święty Mikołaj istniał naprawdę. Nie miał jednak czerwonego stroju ani reniferów, nie wchodził również do domów przez komin i nie pochodził z Laponii. Prawdziwy św. Mikołaj był biskupem, który swoje życie poświęcił potrzebującym.

Reklama

Święty Mikołaj z Miry – wierzenia chrześcijan

Chrześcijanie wierzą, że św. Mikołaj rzeczywiście żył - urodził się około 270 roku na terenie dzisiejszej Turcji. Był jedynakiem, który odziedziczony majątek po rodzicach postanowił rozdać potrzebującym, m.in. wrzucając biednym dzieciom prezenty przez okno. Duży wpływ na wychowanie Mikołaja miał jego stryj – biskup z Miry, który udzielił mu święceń kapłańskich. W ten sposób Mikołaj został biskupem Miry (dzisiejsze Demre). Biskup z Miry zmarł między 345 a 352 rokiem. W ikonografii chrześcijańskiej św. Mikołaj przedstawiany jest w biskupie szacie z infułą na głowie. Wizerunek św. Mikołaja został rozpowszechniony przez Holendrów - był patronem Amsterdamu. Zachowały się zapiski, które świadczą o tym, że w Holandii już w XIV wieku obchodzono święto 6 grudnia. W 1804 roku zorganizowano w Polsce po raz pierwszy Mikołajki – do dziś ludzie tego dnia obdarowują się prezentami.

Święty Mikołaj – patron marynarzy, żeglarzy i rybaków

Zgodnie z legendą, podczas jednej z pielgrzymek do Jerozolimy rozpętała się burza. Pielgrzymi zaczęli prosić biskupa o wstawiennictwo u Boga. Kiedy święty Mikołaj spojrzał w niebo i zaczął gorliwie się modlić, burza ustała, nikt nie stracił życia (jeden marynarz wypadł za burtę, ale biskup z Miry go wskrzesił). To wydarzenie sprawiło, że św. Mikołaja biskupa uznaje się za patrona marynarzy, żeglarzy i rybaków. Na niektórych obrazach biskup utrwalony został jako człowiek ratujący życie członkom statku. Św. Mikołaj z Miry posiada morskie atrybuty – kotwicę i okręt.

Reklama

Święty Mikołaj – współczesny wizerunek

Współczesny wizerunek św. Mikołaja – czerwone szaty, czapkę z pomponem, przemieszczenie się na reniferach, lapońskie pochodzenie i wchodzenie do domu przez komin – upowszechnił koncern Coca Coli. Stało się to w 1930 roku, a pomysłodawcą reklamowego wizerunku św. Mikołaja był amerykański artysta – Fred Mizen.