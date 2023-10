Plastik, czy wycinka?

Co roku, w imię bożonarodzeniowej tradycji wybieramy mniejsze zło. Rocznie wycina się 6 milionów drzewek w samej tylko Polsce! Co się z nimi dzieje? Większość niecierpliwie wyczekiwanych w grudniu choinek, parę tygodni później bez mrugnięcia okiem wyrzucane jest na śmietnik, gdzie emituje 16kg dwutlenku węgla w trakcie swojego rozkładu.

A co ze sztuczną choinką? Dla wielu, alternatywą stał się plastikowy odpowiednik żywej choinki, który nie tylko nie gubi igieł i jest prostszy w utrzymaniu, ale także starcza na lata. Mało kto jednak pomyśli, że zarówno produkcja jak i utylizacja sztucznego drzewka znacząco obciążają środowisko. Do ich wyrobu wykorzystuje się duże ilości ropy naftowej, chemikaliów, metali…Efektem ubocznym jest nie tylko zanieczyszczenie powietrza, ale i wody. Nie wspominając już o czasie rozkładu…

Bądźmy eko nie tylko na co dzień, ale i od Święta!

Na co dzień dbamy o środowisko: używamy wielorazowych toreb na zakupy, segregujemy odpady, zmniejszamy zużycie plastiku. Dlaczego zmieniać się na Święta? Odczarujmy Święta z plastiku i wprowadźmy do swojego wnętrza naturalne piękno i harmonię drewnianej choinki ecoFeriae. To nasza odpowiedź na problem choinki ekologicznej. Do ich wytworzenia używane jest drewno tylko z certyfikowanych, polskich upraw. Z 1 dorosłego drzewa powstaje aż 40 drzewek ecoFeriae. Każda sztuka wykonana jest ręcznie i posiada wygrawerowany unikalny numer. Następnie drewno impregnowane jest najwyższej jakości olejem bezpiecznym dla alergików z przyjaznymi dzieciom gładkimi krawędziami. A opakowanie? Naturalnie, naturalne!

Mat. prasowe

Inspiracja dzięki covidowi?

“Mam trójkę dzieci, a epidemia zamknęła mnie z nimi w domu. Zdalne nauczanie, odrabianie lekcji, praca na wymagającym, dyrektorskim stanowisku. Wiedziałam, że to czas na zmiany… Chciałam zostać w domu, ale nic nierobienie to nie dla mnie! Wyjechaliśmy na działkę na łono natury, wokół cisza, lasy. Któregoś wieczora przeglądałam z dziećmi rodzinne albumy i co roku na świątecznym zdjęciu widziałam inną choinkę… Co się z nimi wszystkimi stało? Skończyłam architekturę i mam zdolności manualne, zaczęłam więc szkicować. I tak powstał prototyp choinki ecoFeriae. Nazwę wymyślił mąż” - opowiada Paulina Kopyś, pomysłodawczyni ecoFeriae.

Choinka taka jak Ty

Choinka ecoFeriae to nie tylko wybór wieloletni, świadomy i odpowiedzialny, ale przede wszystkim niezapomniany klimat Świąt. Jej minimalistyczny design i piękno naturalnego drewna wpiszą się do każdego stylu wnętrza. Gałęzie z możliwością montażu na płasko lub przestrzennie pozwolą na stworzenie indywidualnego wyglądu, który można aktualizować z roku na rok. Dodatkowy plus? Jej montaż jest dziecinnie prosty. Aby mieć gotowe drzewko... wystarczy 7 minut. Tyle zajęło 6-letniemu synowi Pauliny ułożenie choinki o wysokości 190 cm.

Mat. prasowe

W skład oferty wchodzą 2 rozmiary drzewek 190 i 150 cm, stojak, a także opcja wypożyczenia ecoFeriae na czas świąteczny.

“Święta to klimat i… zapach. W naszym sklepiku można zakupić ekologiczny olejek o zapachu lasu, a także ledowe, energooszczędne lampki choinkowe. Wszystko po to, aby nic ze świątecznej otoczki nas nie ominęło” - mówi Paulina Kopyś. „A to dopiero początek!” – zapewnia z uśmiechem pomysłodawczyni.

Mat. prasowe

