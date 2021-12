Święta pełne koloru: Prostownica Dyson Corrale pozwala osiągnąć idealną stylizację, przy użyciu mniejszej ilości ciepła. Teraz dostępna w nowym, limitowanym kolorze!

Prostownica do włosów jest dla wielu kobiet niezbędnym urządzeniem do stylizacji włosów. Dzięki prostownicy można stylizować włosy na różne sposoby, niezależnie od typu włosa. Prostownicy można używać do włosów kręconych, falowanych, cienkich, grubych, zniszczonych. Na rynku jest wiele rodzajów prostownic do włosów. Prostownice do włosów – rodzaje Prostownice do włosów można pogrupować ze względu na rodzaj płytek urządzenia. Wyodrębnia się prostownice ze szklaną, metalową, ceramiczną, tytanową i turmalinową płytką . Na jakość produktu wskazuje często jego cena, zwykle im wyższa, tym klasa prostownicy jest lepsza. Powłoka prostownicy świadczy też o tym, czy prostownica będzie bezpieczna dla włosów . 1. Prostownice ze szklanymi i metalowymi płytkami – te prostownice należą do najstarszych urządzeń i nie wpływają korzystnie na strukturę włosa. Metalowa powłoka bardzo wolno się nagrzewa, a to niszczy włosy. Dosyć częste używanie tej prostownicy powoduje łamliwość i kruchość włosów . Niekiedy powłoka prostownic szklanych i metalowych pokryta jest warstwą farby i z czasem może odpryskiwać, niszcząc przy tym łuskę włosa. Koszt takiego modelu waha się od 15 do 30 zł. 2. Prostownice z ceramiczną płytką – są najpopularniejszym rodzajem prostownic i są o wiele bardziej bezpieczne niż poprzedni typ urządzeń. Nagrzewają się one o wiele szybciej i zapobiegają niszczeniu włosa. Ceramiczne płytki powodują wygładzenie fryzury, nadają blasku, a włosy po wyprostowaniu są miękkie w dotyku. Cena takiej prostownicy wynosi około 150-200 zł. 3. Prostownice z tytanową płytką – tytanowe prostownice podobne są do urządzeń ceramicznych. Powłoka nagrzewa się szybko i równomiernie, dzięki czemu nie niszczy struktury włosa. Prostownica utrzymuje ciepło i nie wywołuje większych wahań temperatury. Za...