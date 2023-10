Czy pamiętasz czasy, gdy zdjęcia robione telefonem były małe, rozpikselizowane i ciężko było kogokolwiek rozpoznać na nich? Teraz każdy z nas może robić profesjonalne fotografie telefonem. Wystarczy tylko… wybrać odpowiedni model smartfona! My znaleźliśmy ideał, który nie tylko uchwyci wszystkie najpiękniejsze chwile, ale i dostosuje się do twojego stylu życia. Nawet najbardziej zabieganego i tego bardziej slow.

4 aparaty w jednym smartfonie

Naszym odkryciem jest smartfon motorola one zoom. Dlaczego? Istnieje kilka powodów, ale zacznijmy od najważniejszego dla nas, czyli doskonałej jakości zdjęć. motorola one zoom posiada system czterech aparatów, dzięki któremu jesteś w stanie uchwycić dosłownie każdy moment. Nigdy więcej słabe światło nie popsuje ci selfie - technologia Quad Pixel zapewni aż 4-krotnie wyższą czułość w słabym oświetleniu. A jeśli zadrży ci ręka, optyczna stabilizacja obrazu (OIS) uchroni twoje zdjęcia przed utratą ostrości. Także w nocy możesz robić żywe, wyraźne zdjęcia z dokładnie odwzorowanymi kolorami. Włącz tryb nocnych fotografii (Night Vision), aby wydobyć szczegóły i kolory, które inaczej mogą zniknąć w ciemności.

Możesz również powiększać fotografie bez pogorszenia jakości, dzięki zoomowi optycznemu o wysokiej rozdzielczości. Kolejna zaleta motoroli one zoom? Ultraszerokokątny obiektyw 117º pozwala zarejestrować na zdjęciach to, co obejmuje wzrok — w kadrze mieści się teraz 4-krotnie więcej sceny niż w przypadku standardowego obiektywu. Niewiarygodne ujęcia panoramiczne czekają na ciebie! Co więcej, funkcje aparatu motorola one zoom wykorzystują sztuczną inteligencję np. automatyczne rejestrowanie uśmiechów, oświetlenie portretowe i inteligentną kompozycję. Dzięki nim będziesz fotografować jak profesjonalista! A jeśli użyjesz aparatu z czujnikiem głębi, na zdjęciach pojawi się piękny efekty rozmycia. motorola one zoom sprawi, że twoje fotki na Instagramie będą się zawsze wyróżniać!

Najlepszy smartfon dla zabieganych

motorola one zoom to świetny smartfon dla osób żyjących w biegu. Dzięki baterii o pojemności 4000 mAh możesz go używać nawet przez dwa dni na jednokrotnym ładowaniu! A jeśli zacznie rozładowywać ci się bateria, z ratunkiem przyjdzie ci ładowarka TurboPower™. Zapewnia wiele godzin działania po zaledwie kilku minutach ładowania, więc nigdy nie stracisz okazji na uchwycenie tego, co ważne. Smartfon motorola został wyposażony w najnowszy 8-rdzeniowy procesor Qualcomm® Snapdragon™ 675 zapewniający szybkie działanie i 4 GB pamięci RAM, aby móc korzystać z kilku aplikacji jednocześnie. Nie musisz też niepokoić się o wolne miejsce. 128 GB pamięci wewnętrznej to mnóstwo miejsca na muzykę, filmy, zdjęcia i inne ważne pliki, które chcesz mieć przy sobie! Co więcej, ten smartfon jest po prostu bardzo inteligenty. Gesty Moto pozwalają łatwo wykonywać codzienne czynności przy użyciu prostych... gestów. Możesz dwukrotnie obrócić nadgarstek, aby włączyć aparat, lub potrząsnąć nim dwukrotnie, aby włączyć latarkę. Jednym przyciskiem skorzystasz z nowej wersji nawigacji jednym, a zrzut ekranu zrobisz za pomocą dotknięcia. motorola one zoom to również wyjątkowy design. Obudowa z eleganckiego szkła 3D jest jedwabista w dotyku i odporna na zabrudzenia. Co więcej, dzięki hydrofobowej powłoce, zalanie, zachlapanie ani wilgoć nie będą już problemem.

motorola one zoom będzie świetnym wyborem dla osób, które cenią doskonałą jakość zdjęć, zaawansowaną technologię i niezawodność. My ostatnio mieliśmy możliwość przetestować ten smartfon i jesteśmy w nim zakochani:). Zobacz nasze wideo i sprawdź, którą z naszych redaktorek jesteś o poranku!

