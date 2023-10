Utrwalanie wspomnień za pomocą smartfona weszło nam już w krew. Fotografujemy naszą codzienność, dzięki czemu zawsze mamy w zasięgu ręki obrazy, które przypominają o dobrych chwilach i wzbudzają mnóstwo pozytywnych emocji. Do tej pory schody zaczynały się jednak kiedy chcieliśmy uwiecznić sytuację odbywające się późnym wieczorem lub po prostu w ciemnym pomieszczeniu. Aparaty zamontowane w smartfonach rzadko potrafiły sprostać temu wyzwaniu. Na szczęście to już przeszłość. Telefon motorola one vision to gwarancja świetnej jakości zdjęć w każdej sytuacji! Ale na tym nie kończą się jego zalety. Możliwości smarfona sprawdziliśmy w naprawdę ekstremalnych warunkach, czyli na… szalonej imprezie. one vision wędrował z rąk do rąk, a zachwyt wzbudzały nie tylko imponujące parametry aparatu, ale także m.in. ekran CinemaVision (21:9) Full HD+ czy jego niezwykle poręczny kształt.

motorola one vision – inny wymiar fotografii nocnej

Dlaczego telefon motorola jest aż tak wyjątkowy? Jako jeden z nielicznych smartfonów na rynku pozwala na robienie profesjonalnych zdjęć bez względu na okoliczności. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji, optycznej stabilizacji obrazu (lekkie, naturalne drżenie rąk nie będzie już stanowiło problemu), trybu Night Vision i technologii Quad Pixel, jego aparat jest 4-krotnie wrażliwszy w słabym oświetleniu. Nawet fotografie robione nocą są ostre, jasne i niezaszumione. A co z przednim aparatem? motorola one vision to gwarancja selfie o rozdzielczości 25 Mpx. Dodatkowo możesz zastosować automatyczną funkcję upiększania lub/i dodać artystyczny efekt rozmytego tła.

Kinowy ekran w… telefonie

Ogromne wrażenie robi także ekran 6,3" CinemaVision Full HD+ o proporcjach 21:9 rozciągający się od krawędzi do krawędzi. Jeśli zdarza Ci się oglądać filmy na smarfonie (np. w podróży), to nie znajdziesz do tego celu lepszego telefonu. Innowacyjny kształt motorola one vision sprawia, że możesz go obsługiwać bez problemu jedną ręką (jest smuklejszy niż większość telefonów z ekranami tej samej wielkości). Wszyscy wiemy jakie to ułatwienie, nie tylko podczas robienia zdjęć.

To dopiero początek zalet telefonu one vision. Funkcja oświetlenia portretowego, ruchome zdjęcia, rejestrowanie jeszcze większej ilości klatek podczas robienia filmu w zwolnionym tempie, fotografie panoramiczne 360 stopni, czy 7 godzin działania smartfonu po zaledwie 15 minutach ładowania to tylko ich (niewielka!) część! Co jeszcze potrafi one vision od motorola i jak się prezentuje? Koniecznie obejrzyj nasze wideo!

