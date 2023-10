Żyjemy szybko i intensywnie. Codziennie próbujemy sprostać wyzwaniom współczesnego świata. Na szczęście tzw. multitasking opanowaliśmy do perfekcji. Wiele też oczekujemy od sprzętu, który służy nam każdego dnia. Musi być dynamiczny i spełniać kilka funkcji na raz. Jednym słowem powinien być cały czas gotowy do działania. Taki właśnie jest smartfon motorola one action. Skąd to wiemy? Telefon towarzyszył naszej redaktorce przez cały dzień. Poddała go różnym próbom i nie zwalniała tempa ani na chwilę. Jakie jego funkcjonalności zwróciły jej szczególną uwagę? Koniecznie obejrzyj nasze wideo!

Inny wymiar zdjęć i filmów z telefonu

Najbardziej wyróżniającą się cechą motorola one action jest system trzech aparatów z dedykowaną kamerą akcji. Dzięki temu uchwycisz wszystkie najważniejsze momenty swojego życia. Co istotne możesz być pewien wysokiej jakości zdjęć i wideo – i to bez względu na oświetlenie. Błyskawiczne ustawienie ostrości, efekt rozmytego tła, czterokrotnie większy kadr i stabilizacja obrazu sprawią, że twoje wspomnienia będą zawsze perfekcyjne. Szereg innowacyjnych funkcjonalności zachwyci nawet tych, którzy wcześniej nie byli przekonani do fotografii i filmowania mobilnego. Z motorola one action to bardzo proste – nie trzeba nawet obracać telefonu, aby nagrywać horyzontalnie. Smartfon cały czas trzymasz w pozycji pionowej (najwygodniejszej), a wideo rejestrujesz zgodnie z preferencjami (pionowo lub poziomo).

Smartfon jak osobisty asystent

Często używasz smartfona zamiast tableta, a nawet komputera? Telefon motorola jest dla Ciebie stworzony. Dzięki wyświetlaczowi 6,3 cala CinemaVision (21:9) bez problemu obejrzysz na nim film – ekran one action ma kinowe proporcje 21:9. A może jesteś zapalonym podróżnikiem i chcesz mieć zawsze szybki dostęp do informacji o miejscach i rzeczach, które właśnie widzisz? Sprawdź koniecznie funkcję Google Lens. Skieruj aparat na obiekt, aby dowiedzieć się o nim więcej. To nie wszystko. Opcja ta przyda się także w codziennym życiu – wyszukuj meble, ubrania i dodatki bez konieczności ich opisywania.

Gotowy do działania? motorala one action jak najbardziej tak!

Materiał powstał z udziałem marki motorola