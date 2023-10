Najnowsza kolekcja pierników „Ogródek Mamy” Igi Sarzyńskiej-Komorowskiej, mistrzyni cukiernictwa z Torunia, to wyjątkowy prezent na zbliżający się Dzień Matki.

Toruńska artystka zachwyca nowymi kolekcjami piernikowych słodkości. Mistrzyni cukiernictwa i dekoracji, laureatka wielu prestiżowych nagród, tworzy prawdziwe arcydzieła. Szlify cukiernicze i zaawansowanych technik dekoracji zdobywała w San Francisco, Londynie, Paryżu i Toronto. Ale to w Polsce, w swoim toruńskim butiku od niespełna dwóch lat projektuje autorskie, ręcznie zdobione słodkości, które podbijają świat. Sami zobaczcie:

W związku z nadchodzącym Dniem Mamy artystka przygotowała niezwykłą kwiatową kolekcję, którą nazwała „Ogródek Mamy”. Są w niej pierniki z bukietami kwiatów - bratków, piwonii, lawendy, czy nagietka z efektem akwareli pięknie prezentujące się na aksamitnym lukrze królewskim.

To moje ulubione kwiaty, dlatego nie mogło ich zabraknąć w mojej najnowszej kolekcji – mówi Iga Sarzyńska-Komorowska. - Wierzę, że w pierniku zamknięte są wzruszenia i serce, które wkładam w wypieki. W każdym kęsie tego wyjątkowego ciasta, przepełnionego witalnością i energią, ukryte są energia i siła pobudzająca do czynienia dobra. To najwspanialsze ze wszystkich smakołyków.