Skaza białkowa, czyli rodzaj alergii pokarmowej, to choroba skóry (odmiana AZS – Atopowego Zapalenia Skóry), która najczęściej dotyka dzieci do 3. roku życia. Osoby cierpiące na tę chorobę muszą unikać nie tylko spożywania produktów mlecznych, ale także np. jajek, cytrusów oraz pszenicy.

Reklama

Skaza białkowa – przyczyny

Wiele wskazuje na uwarunkowania genetyczne. Jeśli któryś z rodziców chorował na alergię pokarmową, prawdopodobieństwo wystąpienia choroby u dziecka wynosi aż 60%. Wystąpieniu skazy białkowej może jednak sprzyjać nawet pot czy niewłaściwie dobrana odzież – ze względu np. na niską jakość materiału.

Objawy skazy białkowej

Najczęstszym objawem tej alergii pokarmowej jest wysypka. Może być zlokalizowana w różnych miejscach, ale przede wszystkim na twarzy, szyi, rękach, stopach oraz tułowiu dziecka. Krostki, które pojawiają się, gdy dziecko cierpi na skazę białkową, są swędzące, dlatego maluchy drapią je, szczególnie w nocy, komunikując nam problem. U niemowląt policzki przybierają intensywnie czerwony, błyszczący kolor. Bardzo często pojawiają się rumienie, plamki, które pod wpływem stosowania maści zapisanych przez lekarza, zamieniają się w pęcherze. Objawami nietolerancji białkowej są także: krew w stolcu, wysoka częstotliwość zapadania na różne choroby (związana z gorszym funkcjonowaniem układu immunologicznego), rozdrażnienie dziecka oraz infekcje pęcherza moczowego czy zapalenia ucha.

Dieta przy skazie białkowej

W przypadku alergii pokarmowej konieczne jest wyeliminowanie z diety dziecka i matki karmiącej wszystkich uczulających składników. Będą to na pewno: mleko i jego przetwory, jajka, masło, wołowina, mięso wieprzowe, ryby, pszenica, orzechy, grzyby, kakao, soja, majonez. Produkty, które wyłącza się z diety, należy zastępować innymi, o podobnych właściwościach. Owoce cytrusowe można zamienić np. na gruszki czy jabłka. Oczywiście szukanie zastępczych produktów nie jest konieczne np. przy czekoladzie, ponieważ jest ona zbyteczna w diecie malucha, cierpiącego na skazę białkową. Nowe produkty należy wprowadzać do diety dziecka małymi krokami, sprawdzając przy tym, jaka jest reakcja organizmu. Jeśli na skórze nie pojawią się niepokojące zmiany, to sprawdzony składnik można włączyć do diety dziecka. Jeśli zaś wystąpi skaza białkowa, to najpierw trzeba wyleczyć zmiany skórne, a dopiero później dodać do jadłospisu inny produkt.

Reklama

Leczenie skazy białkowej

Miejsca, na których widoczne są zmiany, które nastąpiły w wyniku skazy białkowej smaruje się specjalnymi kosmetykami dla dzieci. Są to tzw. emolienty, czyli preparaty natłuszczające skórę. W celu wyleczenia niepokojących objawów alergii pokarmowej, stosuje się również sterydy oraz antybiotyki. Ze względu na eliminację wielu produktów, bogatych w różnorodne właściwości odżywcze, wskazana jest wizyta u dietetyka. Stworzy on zróżnicowaną dietę, właściwą dla dziecka ze skazą białkową. Po 3. roku życia u 90% dzieci ta przykra alergia pokarmowa mija.