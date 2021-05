NADCHODZI LATO, A WRAZ Z NIM SEZON NA PRZEBARWIENIA

Jeśli Twoim problemem są istniejące lub nawracające przebarwienia, szczególnie latem powinnaś wyjątkowo skutecznie chronić skórę. Oprócz stosowania wysokiej jakości filtrów SPF warto również dobrać produkty skutecznie usuwające ze skóry ciemne plamki. Co ciekawe, teraz można to robić również latem! Z pomocą przychodzi firma PHARMANN i seria produktów LAMELAT, która działa na skórę wielotorowo. Przy kompleksowym stosowaniu kosmeceutyków LAMELAT możesz stale cieszyć się gładką, jasną i nawilżoną skórą bez przebarwień.

Seria kosmeceutyków na przebarwienia - LamelatTM firmy Pharmann

LamelatTM C serum zawiera liposomalny kompleks stabilnej witaminy C (C-LIPOAQUATM) odpornej na utlenianie i światło. Dzięki technologii liposomalnej, kompleks witaminy C głęboko penetruje skórę powodując, że witamina C staje się bardziej efektywna w swoim działaniu. Serum skutecznie zmniejsza syntezę melaniny redukując przebarwienia skóry i wyrównując jej koloryt. Pobudza syntezę kolagenu i elastyny dzięki czemu poprawie ulega gęstość i jędrność skóry a zmarszczki ulegają spłyceniu. Ma silne działanie antyoksydacyjne, redukuje proces fotostarzenia skóry i stresu oksydacyjnego spowodowanego promieniowaniem UV, zanieczyszczeniami, paleniem tytoniu. Żelowo - kremowa formuła produktu sprawia, że preparat łatwo się aplikuje i szybko wchłania. Rekomendowany do stosowania na dzień lub/i na noc.

Cena: 215,00 zł/ 30ml

Mat. prasowe

LamelatTM serum do twarzy i szyi z SPF 50 to innowacyjne , kompleksowe wsparcie dla skóry z problemem przebarwień. Połączenie 2 kosmetyków w 1 : produktu rozjaśniającego z preparatem przeciwsłonecznym. Daje efektywną ochronę przed powstawaniem nowych przebarwień oraz niweluje obecne. Ultra lekkie serum przeznaczone do codziennej pielęgnacji twarzy, szyi , dekoltu. Skuteczność produktu i profil bezpieczeństwa zostały potwierdzone w badaniach klinicznych. Rekomendowany do codziennej pielęgnacji skóry.

Cena: 195,00 zł/30ml

Mat. prasowe

LamelatTM krem to kosmeceutyk wybielający z wysoką zawartością peptydu wybielającego w technologii liposomalnej. Działanie substancji aktywnej umożliwia uzyskanie optymalnego efektu wybielania i rozjaśnienia skóry oraz zahamowanie procesu powstawania zmian pigmentacyjnych. LamelatTM krem dodatkowo zawiera składniki nawilżające, które chronią skórę przed jej nadmiernym odwodnieniem minimalizując przeznaskórkową utratę wody. Zawarty w kosmeceutyku Panthenol łagodzi podrażnienia skóry i stymuluje podział komórek. Witamina E skutecznie opóźnia efekty starzenia zwalczając wolne rodniki. Allantoina pobudza procesy regeneracyjne w naskórku. Skuteczność produktu i profil bezpieczeństwa zostały potwierdzone w badaniach klinicznych. Rekomendowany do stosowania na noc jako uzupełnienie kompleksowej terapii wybielającej za pomocą produktu Lamelat™ serum do twarzy i szyi z SPF50.

Cena: 190,00 zł/ 50ml