Revoss Professional - profesjonalne kosmetyki do domowej pielęgnacji włosów i skóry głowy

W związku z 5. urodzinami Party.pl postanowiliśmy wyróżnić kosmetyki z pięciu kategorii, które sprawiają, że dzięki nim czujemy się jak prawdziwe gwiazdy! Jedną z tych kategorii są kosmetyki do włosów. Specjalnie dla was wybraliśmy 5 kosmetyków do włosów, bez których nie wyobrażamy sobie już życia. Oto one! beBIO - maska do zniszczonych włosów, w której się zakochasz! Ten kosmetyków uratował nasze włosy! Naturalna maska do włosów beBIO z ekstraktem z kwiatu inula to jeden z największych hitów kosmetycznych, w którym się zakochaliśmy w ostatnich pięciu latach. Ta maska idealnie nawilża twoje włosy, sprawiając że są gładkie i lśniące. Z czystym sumieniem polecamy! Cena: 29,99 zł Barwa, szampon idealny Uwielbiamy wszystkie kosmetyki marki Barwa, ale ten kosmetyk skradł nasze serce! Szampon tatarakowo-chmielowy do włosów zniszczonych z serii Barwa Ziołowa to nasza perełka! Dlaczego? Pięknie odbudowuje zniszczone pasma, wzmacnia je i zapobiega ich późniejszemu łamaniu. Szampon idealny? Dla nas, owszem! Cena: 5,99 zł Dermedic uratował nasze wypadające włosy! Jeśli narzekasz na wypadające włosy, mamy dla ciebie prawdziwą perełkę! Serum Dermedic Capilarte (kuracja stymulująca wzrost włosów) hamuje nadmierne wypadanie włosów oraz stymuluje proces ich odrastania i zagęszczania. Cena: 37,99 zł Pantene Pro-V Intensive Repair Pantene Pro-V pomaga głęboko nawilżyć włosy, nadając im zdrowy wygląd i blask. Co więcej, usuwa oznaki uszkodzeń i odżywia zniszczone lub suche włosy, zapewniając ich gładkość oraz zdrowy blask. Same przetestowałyśmy! Cena: 15,99 zł Eveline i krem-ratunek do twarzy, ciała i włosów Poznaj sekret egipskiej pielęgnacji z Eveline! Egipskie rytuały...