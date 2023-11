Można śmiało stwierdzić, że nie ma takiego dania, do którego nie pasowałby makaron. Wykorzystujemy go do zup, zapiekanek, przystawek, dań mięsnych, wegetariańskich, deserów czy sałatek. Nie brakuje również przepisów na makaron z rybami czy owocami morza. Niezależnie od tego, na którą opcję się zdecydujemy, otrzymamy potrawę smaczną i w większości przypadków prostą w przygotowaniu - na ogół wystarczy połączyć kilka składników. Warto również zadbać, żeby były one świeże i bogate w substancje odżywcze. Dlatego dobrym dodatkiem do makaronu jest mięso drobiowe. Filet z kurczaka dostarcza nam bowiem pełnowartościowe oraz łatwo przyswajalne białko. A z pastą tworzy duet idealny! Przedstawiamy pięć wyśmienitych przepisów na makarony z kurczakiem.

Makaron z kurczakiem i warzywami w sosie śmietanowo-ziołowym

To danie, które niezmiennie cieszy się dużą popularnością. Trudno się temu dziwić, bo smakuje obłędnie, a jego przygotowanie sprowadza się do kilku prostych kroków. Na wstępie należy pokroić mięso i podsmażyć je na złoty kolor, następnie dodać warzywa (m.in. brokuł, marchew, cebulę) i całość podpiec aż do chrupkości. Na koniec zostaje jeszcze tylko doprawienie dania oregano oraz czosnkiem i podanie go w towarzystwie ugotowanego makaronu. Oczywiście można też pokusić się o małe urozmaicenie w postaci posypki ze startego, żółtego sera oraz dekoracji rodem z Italii - listków świeżej bazylii.

Zapiekane tagliatelle z kurczakiem, jajkiem i szczypiorem

Kiedy zabieramy się za tę potrawę, pamiętajmy o lekkim natłuszczeniu oliwą jednoporcjowych, żaroodpornych naczynek, ponieważ do każdego z nich trafi część makaronu z sosem oraz mięsem. Formy przykrywamy i wstawiamy na 20 minut do nagrzanego do 180°C piekarnika. Bezpośrednio przed podaniem posypujemy nasze danie pieprzem oraz pokrojonym szczypiorem. Alternatywnie można sięgnąć po starty ser. W szybki i łatwy sposób otrzymujemy posiłek, który nie tylko bardzo dobrze smakuje, ale i efektownie prezentuje się na stole. Król przepisu, czyli zapieczone na wierzchu jajko, zdecydowanie zwraca na siebie uwagę. Poza tym dodatkowy, ciekawy rezultat osiągniemy, używając kolorowych tagliatelle. Do dzieła!

Tagliatelle z kurkami i kurczakiem

Tagliatelle można wykorzystać również w innym połączeniu. Co powiecie na danie w aromatycznym, grzybowym sosie? Na początek przez kwadrans namaczamy suszone grzyby w ciepłej wodzie. Kurki oczyszczamy i kroimy wraz z cebulą oraz natką pietruszki. Następnie przygotowujemy mięso. Warto zacząć od osuszenia kurczaka papierowym ręcznikiem. Potem dzielimy udko na cienkie paseczki, skraplamy je oliwą oraz posypujemy specjalną przyprawą do kurczaka. Dzięki temu mięso będzie bardziej wyraziste. Po podsmażeniu go wraz z warzywami i grzybami przekładamy całość do sosu skomponowanego z wywaru z suszonych grzybów, kurek, śmietany oraz przypraw. Sos możesz urozmaicić także liśćmi świeżego szpinaku - wraz z grzybami stworzą kompozycję nie do odrzucenia! Na koniec makaron gotujemy we wrzącej, lekko osolonej wodzie i łączymy wszystkie składniki. Gotowe!

Spaghetti ze szparagami, kurczakiem i serem

A może macie ochotę na coś bardziej ekstrawaganckiego? Szparagi zawsze kojarzą się z szykiem, wdziękiem, wytwornością i oryginalnością. W połączeniu z kurczakiem i serem wyróżnią danie nie tylko smakowo, ale i wizualnie. Możemy wykorzystać tu sos serowy - własny bądź gotowy z torebki. Niezależnie od wybranej opcji przydadzą się liście świeżej bazylii. Natomiast zielone szparagi, oczywiście obrane i posiekane na kawałki, trzeba dorzucić do mięsa. Smak spaghetti ze szparagami, kurczakiem i serem wzbogacą też oliwki lub delikatnie ostre, marynowane kapary. Potrawę serwujmy na ciepło z płatkami startego parmezanu.

Sałatka gyros z makaronem

Pyszną oraz niezwykle łatwą w wykonaniu potrawą jest sałatka gyros z makaronem. W dużej misce mieszamy kurczaka, makaron, pokrojone warzywa, posiekany koperek i przygotowany sos skomponowany na bazie majonezu, sosu sałatkowego i jogurtu. Przyda się też posypka z grzanek. Zaletą tej sałatki jest to, że można tworzyć z niej różne warianty i jeść ją o każdej porze dnia - szczególnie polecana jest na lunch w pracy, ponieważ nie wymaga podgrzewania.

Przepisy na opisane wyżej lub też inne dania makaronowe z kurczakiem, które sprawią radość podniebieniu, można znaleźć tutaj.

