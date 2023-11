Pies, który jest wielbicielem muzyki klasycznej, odważna suczka, która przemierza wiele kilometrów, by wrócić do swojego przyjaciela czy lekko tchórzliwy, ale dotrzymujący swojemu właścicielowi pies-detektyw. Poznajmy najpopularniejszych, fikcyjnych bohaterów na czterech łapach!

Pies jest wiernym, oddanym i lojalnym przyjacielem człowieka. Obdarzony opieką potrafi wylać morze bezgranicznej miłości. I z wzajemnością – ludzie pokochali te urocze czworonogi już wieki temu. Jednym z dowodów uwielbienia wobec psów jest wykorzystywanie ich wizerunku w bajkach i filmach. Które psy pokochali widzowie na całym świecie?

Lassie, wróć!

Główna bohaterka filmu o dzielnej Lassie to suczka owczarka szkockiego (choć w rzeczywistości w rolę Lassie wcielały się głównie męskie osobniki). Film nakręcony na podstawie powieści Erica Knighta to klasyczny, znany na całym świecie wyciskacz łez.

Tytułowa Lassie, sprzedana przez małżeństwo borykające się z kłopotami finansowymi, tęskni za swoim najlepszym przyjacielem – chłopcem o imieniu Joe – i ucieka od nowych właścicieli, pokonując wiele kilometrów i stawiając czoła licznym niebezpieczeństwom.

Beethoven

Sympatyczny, włochaty, przyjacielski i nieco kłopotliwy bernardyn trafia pod dach rodziny Newtonów, wywracając życie domowników do góry nogami. Beethoven staje się przyjacielem dzieci i rodziców (początkowo niechętnych, by przyjąć pod dach nowego członka rodziny).

Film „Beethoven” reprezentuje kino familijne na wysokim poziomie, bawiąc i wzruszając widzów już od prawie 3 dekad.

Scooby-Doo

Serial animowany „Scooby-Doo” opowiada o przygodach grupy młodych ludzi oraz mówiącego psa, Scooby’ego, którzy przemierzają świat, by rozwiązywać kryminalne zagadki. Stawiają czoła licznym niebezpieczeństwom, przeżywając rozmaite przygody, a ich twarzą staje się podobizna psiego przyjaciela.

Scooby-Doo to rosły reprezentant dogów niemieckich. Mimo dużych rozmiarów Scooby jest… tchórzliwy i nieustannie chce mu się jeść. Jego ulubiony przysmak to Scooby Chrupki, a ulubiony okrzyk to: „Scooby-Dooby-Doo!”.

Zakochany Kundel

Film animowany „Zakochany Kundel” to klasyczna animacja Walta Disneya z 1955 roku, którą znają chyba wszyscy. Już od 6 dekad oglądają ją dzieci i dorośli na całym świecie. Bohaterami filmu są: suczka cocker-spaniel o imieniu Lady, która pochodzi z dystyngowanego domu oraz bezpański kundelek Tramp. Parę uroczych psów, mimo początkowych komplikacji, łączy uczucie i wkrótce zakochują się w sobie na zabój.

To tylko nieliczne przykłady spośród wszystkich filmów fabularnych, kreskówek i filmów animowanych, w których występują psi bohaterowie. Wspomnieć należy jeszcze o takich produkcjach, jak „Czterej pancerni i pies”, „Rodzina zastępcza”, „Mój przyjaciel Hachiko”, „Artysta”, „Wszystkie psy idą do nieba”, „Psy i koty”, „Piorun”, „Śnieżne psy”, „Bella i Sebastian”, „101 dalmatyńczyków”, „Biały kieł” czy „Wyspa psów”.