Jeśli dbasz o zdrowie swojego psa oraz własny komfort, zacznij karmić swojego pupila tak dobrze, jak sam się odżywiasz. Koniec z chrupkami i karmą w puszce, zapomnij też o długich godzinach w kuchni na przyrządzaniu posiłku. Czas na psi catering! Na który się zdecydować?

Catering Piesotto

Catering Piesotto to codzienny świeży psi catering dostarczany tuż pod twoje drzwi, a w środku prawdziwe mięso i warzywa od lokalnych dostawców, gotowane w domowy sposób w niskich temperaturach. Testy na zwierzętach wykazują, że w ciągu 14 dni ustępują wszelkie kłopoty żołądkowe, Twój czworonożny przyjaciel merda ogonem ze szczęścia, a ty zyskujesz więcej czasu dla siebie.

Piesotto to najwyższej jakości jedzenie dla psów opracowane we współpracy ze specjalistami od żywienia zwierząt , gwarancja w pełni zbilansowanego posiłku każdego dnia. To 100% gotowanego mięsa z wołowiny, indyka, lub kaczki z dodatkiem warzyw, owoców, oleju tłoczonego na zimno, siemienia lnianego i dedykowanej mieszanki witamin i minerałów. Podstawową zasadą Piesotto jest transparentność składników, dlatego nie ma tu pustych wypełniaczy jak zboża, ryż czy soja, jak również konserwantów, aromatów czy barwników. Przygotowanie jedzenia w oparciu o wysoką jakość i świeżość składników a także gotowanie posiłku w niskich temperaturach, zachowuje maksymalną ilość wartości odżywczych i gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego wpływając na zdrowie, kondycję, wygląd i dłuższe życie psa.

Piesotto dba o to, by każdy posiłek był indywidualnie dopasowany do wieku, wagi oraz poziomu aktywności; po wyborze odpowiednich wskaźników na stronie www.piesotto.pl kalkulator obliczy dzienne zapotrzebowanie kaloryczne i dopasuje indywidualny plan odżywiania. Pozostaje wybrać jeszcze ulubiony smak i uzupełnić dane dotyczące dostawy i płatności, by rozpocząć subskrypcję, którą w każdej chwili można wstrzymać lub zakończyć. Pierwsza dostawa to zestaw startowy, który zawiera Piesotto na 14 dni. W paczce oprócz saszetek z jedzeniem jest ekologiczne opakowanie do przechowywania Piesotto w lodówce, oraz przewodnik jak przestawić psa na świeże jedzenie.

PS. Z początkiem lutego 2021 ruszyła akcja #PakaDlaAdopciaka! Wraz z rozluźnieniem obostrzeń​nałożonych w związku z pandemią koronawirusa prognozuje się coraz większą aktywność ludzi poza domem, co może przyczynić się do zmniejszenia zainteresowania adopcjami bezdomnych zwierząt.

- ​Nowy rok to idealny czas na zmiany, ale chcemy promować świadome i odpowiedzialne decyzje podejmowane bez presji czasu” - mówi​ Karol Chmielewski​, ​współtwórca Piesotto.

W pandemii wszyscy zyskaliśmy go więcej dla siebie i bliskich, jednak w izolacji pragnęliśmy czyjegoś towarzystwa. Szczęśliwie zyskały na tym bezdomniaki, których liczba adopcji w pandemii nagle wzrosła.

Chcemy pomóc fundacjom i schroniskom w propagowaniu odpowiedzialnej adopcji i zwrócić uwagę na zdrowe nawyki żywieniowe już od pierwszych dni pupila w nowym domu. Każdemu, kto adoptuje psa na początku 2021, zapewnimy dobry start ze zdrowym wyżywieniem na początek nowej drogi.

Psibufet.pl

Znakomita większość komercyjnych karm dla psów to tak naprawdę przetworzony produkt z odpadów, które z różnych przyczyn nie zostały wykorzystane w produkcji spożywczej przeznaczonej dla ludzi. Suche kulki czy mokra karma w puszce są pełne tajemniczych wypełniaczy i konserwantów, które zapewniają produktom długi okres przydatności do spożycia. Niestety, z powodu złej diety, codziennie wiele czworonogów cierpi i okupuje to problemami zdrowotnymi. Psibufet.pl uważa, że nasze ukochane psy zasługują na więcej. Właściwe żywienie leży u podstaw stanu zdrowia, dlatego Psibufet.pl postanowił zmienić status quoi stworzył posiłki, które zawierają odpowiednią mieszankę wszystkich składników odżywczych.

Wybredne psy zjadają wreszcie swoje posiłki, psy z regularnie zaburzonymi żołądkami wykazują solidną poprawę, a zbędne kilogramy otyłych czworonogów giną w oczach!

4dogs.waw.pl

Codziennie podejmujesz wiele decyzji w imieniu Twojego psa. 4dogs.waw.pl pomaga w najważniejszej z nich, tej, która dotyczy jego codziennej diety. Psy powinny jeść zdrowo i w pełni korzystać z uroków psiego życia. Dlatego, pod czujnym okiem ekspertów z dziedziny weterynarii, 4dogs.waw.pl stworzył catering dla psów - domowe, zbilansowane, zdrowe posiłki 4dogs przygotowane z pełnowartościowych, wyłącznie naturalnych produktów, na których oparta jest kuchnia człowieka. Słoiczki z jedzeniem 4dogs są dostarczane w każde miejsce na terenie Polski. To działa jak dieta pudełkowa dla psa! Psi catering prosto pod nos!