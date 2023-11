Przyjaciel to jedna osoba na milion, która rozumie i wspiera niezależnie od okoliczności. Co zrobić, kiedy przyjaciół rozdzielą setki kilometrów i wspólne kawy przestaną być możliwe? Sprawdź, jak radzić sobie z przyjaźnią na odległość i co zrobić żeby jej nie stracić.

Przyjaźń na odległość

W dzisiejszym, wymagającym od nas mobilności i elastyczności świecie, coraz więcej przyjaźni utrzymywanych jest na odległość. To, że mieszkacie w innych miastach lub krajach, a nawet dzieląca was różnica czasowa nie powinny stanąć na drodze waszej przyjaźni. Rozwój social mediów i dostępny w każdym zakątku świata Internet sprawia, utrzymanie zażyłej znajomości to żadna mission impossible. Wystarczy telefon i dobre chęci.

Bycie w kontakcie to podstawa

Pomogą Wam w tym szeroko dostępne aplikacje społecznościowe. Nie musicie spędzać godzin, rozmawiając przez telefon, czasami wystarczą trzy zdania zamienione za pośrednictwem Messengera czy What’s Up’a. Aktywność na Instagramie czy Snapchacie to świetny sposób na pokazanie jak wygląda twój dzień i co aktualnie robisz. A gdyby tak na którymś zdjęciu wysłać zaszyfrowaną wiadomość do przyjaciółki? Dobra zabawa gwarantowana!

Spędzajcie czas… wirtualnie

Nie masz pomysłu na wieczór? A gdyby tak wybrać się do kina z przyjaciółką? Zaplanujcie wspólny seans w telewizji albo online. Oglądając w tym samym czasie ten sam film, poczujecie się jakbyście były obok siebie. W taki sam sposób możecie wspólnie gotować, sprzątać i oddawać się innym aktywnościom domowym. Odpal kamerę i ustaw komputer albo telefon w strategicznym miejscu. Widzisz? Już jesteście razem.

Pokaż, że tęsknisz i że ci zależy

Miły SMS wysłany rano z autobusu może czasami zdziałać cuda. Nie możesz porozmawiać ze swoją przyjaciółką? Napisz jej, że tęsknisz za nią. Nagraj krótką wiadomość głosową i pokaż, że o niej myślisz. Staraj się być na bieżąco z życiem przyjaciółki i informuj ją o tym, co dzieje się u ciebie. To, że jesteście daleko nie powinno przeszkodzić wam w wiedzeniu o sobie wszystkiego.

Niespodzianka!

Czasami wysłana bez okazji kartka albo drobny upominek znaczą więcej niż tysiąc słów. Pamiętaj o ważnych dla twojej przyjaciółki datach i przygotuj się na tę okazję. Drobnym gestem pokaż, jak ważna jest dla ciebie.