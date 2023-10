Ciepłe temperatury sprzyjają noszeniu lekkich i zwiewnych ubrań, zmysłowo podkreślających naszą sylwetkę. Wakacje to czas, kiedy odsłaniamy ciało, ważne jest zatem, aby je przygotować na ten wyjątkowym moment. Skupmy się na odpowiedniej pielęgnacji, zdrowym odżywianiu oraz aktywności fizycznej, a nie porównywaniu siebie do często wyretuszowanych standardów piękna promowanych w social mediach. Samoakceptacja i pewność siebie jest kluczem do sukcesu! Nie ważne czy jesteśmy w bikini nad morzem, w dresach przed telewizorem, czy w eleganckiej sukience w wyrafinowanej restauracji, poczucie własnej wartości powinno znajdować się na tym samym poziomie. Klucz piękna tkwi w nas, w naszym podejściu. Niemniej jednak czas poświęcony sobie i swojej kobiecości przyczynia się do lepszego samopoczucia. Poniżej przygotowaliśmy propozycje, które idealnie przygotują ciało na gorące lato, a nam dodadzą pewności siebie.

ZADBAJ O UJĘDRNIENIE

Odpowiednio nawilżone, jędrne ciało jest marzeniem każdej z nas. Aby osiągnąć ten efekt, powinnyśmy zadbać o nawodnienie organizmu, zdrową i zbilansowaną dietę, regularne ćwiczenia oraz perfekcyjnie dobrane produkty kosmetyczne. BODY LIFTING TREATMENT marki EISENBERG to kremowa pielęgnacja liftingująca, która intensywnie ujędrnia, odżywia i zapobiega rozstępom. Ta bogata pielęgnacja regeneracyjna w kremie pobudza witalność komórkową dzięki antyoksydacyjnym właściwościom Witamin E i C połączonych z formułą Trio-Moleculaire. Preparat zalecany jest osobom w trakcie odchudzania – pomaga odzyskać jędrne ciało oraz gładka i aksamitną skórę. EXPRESS SLIM TURBO 95% wyszczuplająca i antycellulitowa maska na noc marki PERFECTA posiada wyjątkową konsystencję z TERMO REDUKTOREM KRĄGŁOŚCI, który miejscowo rozgrzewa skórę, dzięki czemu składniki lepiej się wchłaniają i efektywnie działają przez całą noc. Ciepło pozytywnie wpływa na procesy wyszczuplania i rzeźbienia sylwetki, przyśpieszając działanie składników aktywnych. Jest to idealna propozycja dla osób, które o skórę najbardziej lubią dbać przed zaśnięciem. CELLULITE CONTROL luksusowej marki ZO SKIN HEALTH to preparat do ciała o właściwościach antycellulitowych. Widocznie poprawia strukturę skóry, zapewnia natychmiastowy efekt ujędrniający, widocznie poprawia strukturę skóry oraz zmniejsza widoczność cellulitu. Zawarte w produkcie składniki uaktywniają enzymy niszczące komórki tłuszczowe. Produkt działa przez całą dobę.

POLECAMY: EISENBERG BODY LIFTING TREATMENT CENA:535ZŁ/150ML., PERFECTA EXPRESS SLIM TURBO 95% ANTYCELLULITOWE I WYSZCZUPLAJĄCE SERUM-MASKA NA NOC CENA: 19,99ZŁ/250ML., ZO SKIN HEALTH CELLULITE CONTROL CENA:385ZŁ/150G OTUL SIĘ SUBTELNYM ZAPACHEM

Zadbane ciało powinno kusić nie tylko wyglądem, ale również zapachem. Węch jest bardzo czułym zmysłem. Zapachy potrafią nagle przenieść nas w świat dzieciństwa, przypomnieć o różnych osobach czy miejscach. Niejako jest to nasza wizytówka, ważne jest zatem, aby dobrać je uważnie i odpowiednio do pory dnia czy okazji. Masło do ciała MYSTIC ALMOND marki BARWA dzięki połączeniu masła shea, allantoiny i Multifruit Extract skutecznie ujędrnia, zmiękcza, wygładza i głęboko nawilża naskórek. Kosmetyk kusi pięknym zapachem słodkich migdałów, który przenosi umysł i ciało do relaksującego, domowego SPA. Aksamitna konsystencja idealnie się wchłania, nie pozostawiając tłustej warstwy. HUILE PRODIGIEUSE FLORALE marki NUXE to nowość z linii kultowych olejków, która podkreśli romantyczną kobiecość świeżym, kwiatowym i błogim zapachem. Nowy zapach to bukiet intensywnych nut kwiatowych, w tym kwitnącej MAGNOLII. Kwiatowe serce spotyka się z nutą BIAŁEGO PIŻMA i ostrymi nutami cytrusów. Zapach kwiatu pomarańczy, wzmocniony został esencją z drzewa gorzkiej pomarańczy. Olej ma wszechstronne zastosowanie, używany być może na ciało twarz oraz włosy.

POLECAMY: BARWY HARMONII MASŁO DO CIAŁA MYSTIC ALMOND CENA: 19,99ZŁ/220ML., NUXE HUILE PRODIGIEUSE FLORALE CENA:136ZŁ/100ML

CELEBRUJ SWOJĄ KOBIECOŚĆ

Lato jak żadna inna pora roku uświadamia nas o swojej kobiecości. Pamiętajmy, aby budować ją nie tylko wyglądem, ale także rozwojem wewnętrznym. Koncepcja teorii piękna zmieniała się drastycznie na przestrzeni lat, dekad czy wieków. Istota, tego niemalże niemożliwego do zdefiniowania zjawiska tkwi bowiem w nas. Nie spędzajmy, więc sobie snu z oczu zadręczając się standardem piękna, celebrujmy siebie i wyjątkowość, która tkwi w każdej z nas. Zachowajmy zdrową granicę pomiędzy dbaniem o siebie, a obsesyjnym porównywaniem do wyglądu osób, które tak naprawdę wykreowane zostały przez Photoshop. Cieszmy się każdą chwilą i doceniajmy błogie, letnie momenty!