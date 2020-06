Przygotuj się na wakacyjny wyjazd z Pasażami Tesco

Wakacyjny wyjazd tuż, tuż, a Ty jeszcze nie jesteś spakowany? Do zrobienia tak wiele, a czasu coraz mniej? Potrzebne szybkie zakupy, a kręte uliczki galerii handlowej powodują zawroty głowy? Tylko spokojnie… Zerknij na mapę i zobacz, gdzie jest najbliższy Pasaż Tesco. Już to zrobiłeś? W takim razie przejdźmy do punktu drugiego… Spójrz na zegarek i zobacz, ile masz czasu… w sumie to nie musisz! Zakupy w Pasażu Tesco na całe szczęście zawsze są szybkie i komfortowe.

Pasaże Tesco to centra handlowe, które stawiają zarówno na lokalnych przedsiębiorców, jaki i dobrze znane i lubiane sklepy sieciowe. Zapewniają swoim klientom zróżnicowaną i bogatą ofertę, pozwalając tym samym na zrobienie kompleksowych zakupów w jednym miejscu. Możliwość szybkiego znalezienia odpowiedniego sklepu w centrum handlowym to zdecydowanie największa zaleta! W Pasażach Tesco znajdziecie potrzebne rzeczy z każdej kategorii: ubrania, sport, art. dziecięce, kosmetyki, a nawet elektronika. Dla każdego coś dobrego!

Wakacje za granicą czy wyjazd ze znajomymi za miasto? Nie ma znaczenia – z Pasażami Tesco zawsze będziecie wyglądać stylowo i szykownie, dzięki sklepom takim jak H&M czy CCC. A jeżeli planujecie spędzić swój czas wolny sportowo, w górach to wszystkie potrzebne ubrania i akcesoria znajdziecie w sieci Decathlon czy Martes Sport.

EastNews

Pasaże Tesco, to również rodzinne zakupy m.in. w sklepach Smyk, gdzie znajdziecie nie tylko ubrania, ale również zabawki, które przeniosą wasze dziecko w bajkowy świat fantazji. A jeśli chcecie w pełni oddać się szaleństwu wakacyjnych zakupów bez troski o pociechy, Pasaże Tesco śpieszą z pomocą! Jako miejsce rodzinne oferują pełnię przygód z LIDER – PLAC ZABAW. To wyjątkowa przestrzeń dedykowana rodzinom, oferująca wachlarz atrakcji dla dzieci w różnym przedziale wiekowym.

W upalne, letnie dni ochrona przed słońcem jest bardzo ważna. Ale nie wystarczą tylko okulary przeciwsłoneczne i kapelusz! Nie zapominajcie o kremie z filtrem. Kolejną rzeczą, o której należy pamiętać jest pielęgnacja, zarówno skóry jak i włosów! Wszelkie te artykuły znajdziecie w sklepach Rossmann i Natura.

East News

Szykuje się długa podróż? Interesujące książki na pewno umilą wam czas, ale zazwyczaj są one niezwykle ciężkie i zajmują dużo miejsca, dlatego idealnym rozwiązaniem jest e-book, który znajdziecie w Media Expert lub RTV EURO AGD. Fanów filmów czeka szeroka oferta tabletów i laptopów, na których oglądanie sprawi wiele radości i pozostawi niezapomniane wrażenia.

Walizkę już macie spakowaną, teraz czeka was najprzyjemniejsza część! Zamiast wodzić palcem po mapie możecie wreszcie odwiedzić jedno z biur podróży, gdzie zapoznacie się z szeroką ofertą wycieczek. Nie ważne, gdzie „los was zaprowadzi”, możecie odetchnąć z ulgą – obszerną walizkę pełną niezbędności macie już skompletowaną…

Bon voyage!