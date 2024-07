Choroba Kawasakiego to schorzenie w którym dochodzi do zapalenia naczyń, odpowiedzialnych za dotlenianie mięśnia sercowego. Nawet u bardzo małego dziecka może doprowadzić do zawału serca. Najczęściej dotyczy dzieci poniżej 5 roku życia, a największy odsetek zachorowań to maluchy w wieku 18. miesięcy.

Choroba Kawasakiego – co to?

Choroba Kawasakiego to układowe zapalenie naczyń, które polega na martwiczym zapaleniu tętnic i żył (czyli naczyń obwodowych), najczęściej wieńcowych. Są to naczynia, które doprowadzają natlenioną krew do serca. Zapalenie może objąć również worek osierdziowy oraz samo serce. Dla 2% chorych dzieci choroba kończy się śmiercią, której główną przyczyną jest, spowodowany przez zapalenie, zawał serca.

Choroba Kawasakiego to choroba wieku dziecięcego. Dotyka zwykle dzieci poniżej 5. roku życia, a szczególnie często występuje w 18. miesiącu. Częściej zapadają na nią chłopcy niż dziewczęta. Bardzo rzadko zdarza się, aby chorowały starsze dzieci (powyżej 8. roku życia) lub dorośli.

Choroba Kawasakiego - przyczyny

Przyczyny choroby Kawasakiego nie są do końca znane. Prawdopodobnie odpowiadają za nią wirusy i bakterie. Taki wniosek został wysnuty przez lekarzy ze względu na to, że szczególnie często maluchy chorują po przebytej infekcji wirusowej lub bakteryjnej. Wiadomo, że nieprawidłowa reakcja układu odpornościowego związana jest z obecnością drobnoustrojów (patogenów, czyli antygenów pozostających po infekcji). Układ immunologiczny zaczyna atakować naczynia krwionośne, doprowadzając tym samym do stanu zapalnego, a w konsekwencji do martwicy.

Argumentem potwierdzającym przypuszczenie, że choroba Kawasakiego jest bezpośrednio związana z wirusami, może być sezonowość zachorowań. Najwięcej przypadków odnotowuje się jesienią i wiosną, a więc w czasie, gdy odporność organizmu spada.

Istnieje także teoria, jakoby prawdopodobieństwo zapadnięcia na chorobę Kawasakiego było związane z genetycznymi predyspozycjami. Możliwe, że jest to choroba dziedziczna.