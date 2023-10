Początek wiosny, a jednocześnie koniec zimy, to zdecydowanie trudny czas dla naszej odporności. Robi się coraz cieplej, nie przywiązujemy już tak dużej wagi do odpowiedniego zabezpieczania się przed zimnem, dlatego nasz organizm wystawiony jest na większe ryzyko na przykład przeziębienia się. Co robić, jeśli katar, kaszel czy gorączka nas dopadną? Poznaj kilka produktów, które wzmocnią twoją odporność.

Nasic - czyli pożegnaj katar!

Zatkany nos i uczucie dyskomfortu? Dręczy Cię straszny katar? Przegoń go dzięki sprayowi Nasic, który udrożnia nos i przyspiesza gojenie. Dzięki połączeniu dwóch substancji czynnych, szybko przynosi ulgę odblokowując zatkany nos i regenerując podrażnioną błonę śluzową nosa. Szybkie udrożnienie nosa zapewnia komfort oddychania w ciągu dnia i spokojny sen w nocy.

Groprinosin Forte

Tabletki Groprinosin Forte to lek przeciwwirusowy, a także pobudzający układ odpornościowy. Substancją czynną leku jaką jest pranobeks inozyny hamujący w warunkach in vitro namnażanie wirusów z grupy Herpes, które są chorobotwórcze dla człowieka. Groprinosin Forte stosuje się przy obniżonej odporności, gdy występują nawracające infekcje górnych dróg oddechowych, jak również u osób ze zdiagnozowanym wirusem opryszczki pospolitej podczas wystąpienia jej na wargach lub skórze. Produkt leczniczy jest przeznaczony dla osób powyżej 1-ego roku życia.

Soledum Forte czyli jak pozbyć się kaszlu?

Podczas infekcji produkowana jest w nadmiarze gęsta, lepka wydzielina, trudno ją odkrztusić i usunąć, Soledum® forte rozrzedza wydzielinę ułatwiając pozbycie się jej z organizmu. Działa przeciwzapalnie w drogach oddechowych.

Neo-Angin

Antyseptyczny Neo-Angin to produkt leczniczy do stosowania w stanach zapalnych gardła, jamy ustnej, które przebiegają z obrzękiem, bólem czy zaczerwienieniem.

Melisana Klosterfrau

Melisana Klosterfrau. Odkryj unikalną kompozycję 12 ziół, która działa łagodząco w sytuacjach napięcia i wielu innych dolegliwościach bólowych.

Junior-angin

Junior-angin to syrop dla dzieci powyżej 1. roku życia o smaku czereśniowym. Syrop Junior-angin jest zalecany dzieciom do złagodzenia suchego, drażniącego kaszlu, bólu gardła i stanów podrażnienia błony śluzowej jamy ustnej i gardła.