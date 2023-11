Spotkania w gronie znajomych, przyjaciół czy rodziny to wyjątkowy czas, który można spędzić np. przy grillu. Smażona kiełbasa, przekąski na grilla i zimne napoje to sprawdzone menu na ciepłe, letnie wieczory. Wybór dań głównych to sprawa dość banalna, jednak nie tak łatwo będzie uporać się z wyborem przekąsek na grilla.

Reklama

W grillowaniu jedzenie jest bardzo ważne, jednak aby grill się udał, trzeba pamiętać też o takich sprawach, jak muzyka, wygodne miejsca do siedzenia czy rozrywka dla gości.

Przekąski na grilla - czy są niezbędne?

Przekąski grillowe to temat rzeka, gdyż propozycji kulinarnych jest naprawdę bardzo dużo. Grill kojarzy się przede wszystkim jako spotkanie, na którym “pierwsze skrzypce” grają: kiełbasa, kaszanka, karkówka, boczek, steki, burgery. To także doskonała okazja do podania potraw jarskich. Jest to ciekawe podejście, które mocno wpłynęło na wzrost liczby potraw, które można przygotować na grillu. Wśród nich są przekąski na grilla, które zaspokoją podniebienia nawet największych smakoszy.

Przekąski do grilla - powszechne przepisy

Przygotowywanie przekąsek należy do bardzo prostych czynności, więc każdy z nas powinien bez problemu zaserwować większość popularnych przepisów. Do często spotykanych i uznanych jako ciekawe przekąski na grilla zaliczyć możemy:

Pieczone ziemniaki z ziołami

Wystarczy pokroić ziemniaki w ćwiartki, dodać trochę oliwy i doprawić ulubionymi przyprawami. Nie musimy obierać ziemniaków. Warto podać je w mundurkach (należy je wcześniej dobrze umyć). Zachowują wtedy bardziej wyrazisty smak oraz całą gamę składników odżywczych.

Grillowane pomidory z serem feta

W umytych pomidorach odkrawamy górną warstwę, “czapeczkę”, po czym wydrążamy wnętrze warzywa. Górną warstwę pomidora kroimy w kostkę i dodajemy do niej rozkruszony ser feta. Warto dodać do mieszanki czosnek i zioła. Następnie umieszczamy masę w pomidorze i wrzucamy na grill na ok. 20 minut.

Szparagi z szynką parmeńską

Szparagi myjemy i odcinamy ich zazwyczaj suchą/zdrewniałą dolną część. Szynkę kroimy w paski. Następnie szynką owijamy szparagi według uznania. Umieszczamy na grillu i czekamy, aż szynka się przyrumieni.

Tania i szybka do przyrządzenia - przepis na świetną przekąskę

Warto znać kilka przepisów na tanie i szybkie przekąski na grilla. Niekiedy wyczekiwanie aż mięso “dojdzie” staje się katorgą, gdyż ślinka sama cieknie z ust. Wtedy tanie i szybkie przekąski sprawdzą się idealnie.

Ziemniaki owinięte bekonem

Wystarczy pokroić ziemniaka w ćwiartki i obwinąć w cienkie warstwy boczku. Po ok. 20 minutach na grillu bekon zarumieni się, a potrawa będzie gotowa do spożycia. Warto dodać do takich ziemniaków szczypiorek lub czosnek, które nadadzą potrawie wyjątkowego charakteru.

Grzanki z masłem czosnkowym

Bardzo prosta i tania w przygotowaniu przekąska. Dowolne pieczywo kroimy w odpowiedniej wielkości kawałki. W naczyniu rozpuszczamy masło i dodajemy zioła prowansalskie oraz rozdrobniony czosnek. Tak przygotowanym masełkiem smarujemy pieczywo. Wrzucamy na grilla, czekamy od 2 do 5 minut. Gotowe.

Grillowana kukurydza z przyprawami

Na folii aluminiowej rozsmarowujemy masło. Umieszczamy na nim kolbę kukurydzy i posypujemy solą. Dodajemy ulubione przyprawy. Warto użyć tymianku, umieszczając jego gałązkę pod kolbą. Zawijamy kolbę w folię i grillujemy ok. 20 minut.

Zobacz także

Przekąski na grilla dla dzieci

Dzieci to grupa wiekowa, która często mocno wybrzydza przy jedzeniu, dlatego warto znać kilka atrakcyjnych dla oka i ciekawych pod względem smaku przekąsek na grilla.

Propozycje kulinarne dla najmłodszych:

grillowana sałatka z kuskusem,

penne z grillowanymi warzywami,

szaszłyk z warzywami,

kurczak w ziołach,

bakłażan z pomidorami i mozzarellą,

grillowane owoce z piankami.

Najlepsze przekąski na grilla dla dzieci powinny składać się z produktów nie tylko świeżych i pysznych, ale również zdrowych. Np. szaszłyki dla najmłodszych można przyrządzić z dodatkiem piersi kurczaka, cukinii i minikukurydzy i podać je z aromatycznym sosem czosnkowym lub ziołowym. Takie przekąski na grilla z pewnością przypadną do gustu także dorosłym.

Do robienia przekąsek na grilla warto użyć też owoców i surowych warzyw - nie wszystkie przekąski na imprezie z grillowaniem muszą być gorące. Można np. połączyć arbuza z fetą i miętą w sałatce czy zaskoczyć gości koreczkami z sera pleśniowego i różowych winogron. W kuchni jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia, dlatego warto eksperymentować z różnymi składnikami, przyrządzając je na ciepło i na zimno.