Kosmetyki brązujące i preparaty antyoksydacyjne oraz regenerujące od Lajuu by Weronika Rosati. Z tymi produktami lato będzie twoje!

Lato w pełni, a co za tym idzie, każda kobieta chce pochwalić się piękną opalenizną. Jeśli jednak należycie do grona osób, które nie lubią leżeć na słońcu i czekać na efekty, to dzięki tym produktom od Lajuu, uzyskasz piękną opaleniznę w kilka chwil! Są to niezwykłe kosmetyki, które nie tylko nadadzą twojej skórze pięknego, brązowego odcienia, ale także wspomogą walkę z ewentualnym cellulitem czy zmarszczkami. Poznaj zatem tą wspaniałą serię kosmetyków.

1. Brązujący balsam do ciała z kompleksem antycellulitowym

Naturalny i wegański balsam o niezwykle lekkiej formule umożliwia stopniowanie opalenizny – efekt muśniętej słońcem skóry jest widoczny już po 2 aplikacjach. Kosmetyk pięknie opala skórę, ale również doskonale ją pielęgnuje i odżywia.

Woda kokosowa zawarta w balsamie, wydobywana jest z wnętrza młodych kokosów, bogata w składniki odżywcze ora witaminy, zapewni skórze rozświetlenie, miękkość oraz wygładzenie. Zawarty w produkcie kompleks antycellulitowy z naturalnych substancji: ekstrakt z traganka, ruszczyku, cytryny i nawłoci pomaga zwalczać cellulit, ujędrnia, poprawia krążenie i reguluje metabolizm tkanki tłuszczowej. Bioferment z bambusa, który bogaty jest w krzemionkę wpływa na odpowiednie nawilżenie skóry oraz wspiera odbudowę flory bakteryjnej skóry. Doskonale ją zmiękcza i wygładza.

Kompleksy ksylitolu i ekstrakt z buraka dbają o odpowiednie nawilżenie naskórka, a ekstrakt z zielonej herbaty stanowi naturalne źródło antyoksydantów, spowalnia procesy starzenia i nawilża skórę. Ekstrakt z morszczynu wzmacnia działanie ujędrniające i antycellulitowe kosmetyku. Olej jojoba, kokosowy, śliwkowy, masło shea chronią i wygładzają skórę, wspomagają jej regenerację, a olej z zielonej kawy ponadto wspomaga walkę z cellulitem. Witamina E działa silnie antyoksydacyjnie. Produkt jest odpowiedni do każdego rodzaju skóry. W balsamie poczujesz nuty zapachowe szyprowo-owocowe w połączeniu z różą i paczulą.

Sposób użycia: Dzień przed pierwszą aplikacją wykonaj dokładny peeling i zadbaj o nawilżenie części ciała szczególnie skłonnych do przesuszeń jak: kostki, kolana, łokcie i dłonie. Niewielką ilość produktu wmasuj okrężnymi ruchami w ciało, rozpoczynając od jego dolnych partii. Po aplikacji dokładnie umyj ręce i poczekaj z założeniem ubrania około 10 minut, aż produkt całkowicie się wchłonie. Po zastosowaniu balsamu brązującego należy unikać kontaktu skóry z wodą przez 5-8 godzin, dlatego rekomendowana jest jego aplikacja na noc.

Pojemność: 180 ml

Cena: 139 zł

Mat. prasowe

2. Krem do twarzy dzień i noc - antyoksydacja

Otulający krem do twarzy na dzień i na noc o działaniu liftingującym i antyoksydacyjnym dopasowany do potrzeb skóry suchej, delikatnej, odwodnionej i pozbawionej blasku. Wegańska formuła bogata jest w to co najlepsze z natury, m.in. roślinne komórki macierzyste z borówki brusznicy, które działają przeciwko fotostarzeniu skóry wywołanym promieniowaniem IR oraz UV, wspomaga ochronę przed światłem niebieskim, działa antyoksydacyjnie.

Za intensywne właściwości przeciwstarzeniowe kremu odpowiada tzw. roślinny botoks – ekstrakt z rośliny akmelii - bogaty jest w spilantol, który pomaga wygładzić drobne zmarszczki, napina i ujędrnia skórę. Oprócz ekstraktu z akmelii kompleks składa się z oleju z krokosza, ekstraktu z traganka błotniastego, koenzymu Q10 i witaminy E. Połączenie tych składników działa silnie liftingująco i przeciwzmarszczkowo, poprawia jakość i jędrność skóry, wspomaga syntezę kolagenu, odżywia i wzmacnia funkcje ochronne skóry. Działanie anti - aging kosmetyku zostało dodatkowo wzmocnione dzięki zastosowaniu biomimetycznego peptydu, który opóźnia procesy starzenia się skóry oraz stymuluje syntezę kolagenu. Kosmetyk zawiera silnie nawadniającą wodę kokosową, która zapewnia skórze rozświetlenie, miękkość oraz wygładzenie. Zawarty w kremie niacynamid działa przeciwutleniająco, wyrównuje koloryt skóry, reguluje wydzielanie sebum, nawilża i wzmacnia płaszcz hydrolipidowy skóry. Za bogate działanie nawilżające odpowiadają znajdujące się w kremie kompleksy ksylitolu, sok z aloesu, ekstrakt z kamelii japooskiej. Oleje: jojoba, z baobabu, z dzikiej róży, ze słodkich migdałów i z marakui - wspomagają efekt nawilżający chroniąc przed transepidermalną utratą wody przez naskórek, wzmacniają płaszcz hydrolipidowy skóry, odżywiają i regenerują skórę. Macerat z opuncji figowej działa na skórę rewitalizująco.

Połączenie ekstraktu z drzewa tara i czerwonych alg pozostawia na skórze lekki, wygładzający film. Nadaje skórze natychmiastowy efekt liftingujący i opóźnia pojawienie się oznak starzenia, pomaga także w redukcji widoczności zmarszczek.

Dodatek drobinek miki nadaje skórze delikatny blask, optycznie powodując, że skóra wygląda na wypoczętą.

W kremie poczujesz nuty zapachowe neroli i świeżej róży.

Sposób aplikacji: Niewielką ilość produktu nałożyć na oczyszczoną skórę twarzy, szyi oraz dekoltu i delikatnie wmasować opuszkami palców. Pozostaw do wchłonięcia. Stosować rano i wieczorem.

Pojemność: 60 ml

Cena: 169 zł

Mat. prasowe

3. Samoopalacz do ciała z formułą anti-aging

Innowacyjny, naturalny kosmetyk samoopalający zapewniający efekt promiennej opalenizny. Nadaje skórze piękny i zdrowy odcień, równocześnie ją pielęgnując i otulając. Opalenizna jest widoczna już po 1 aplikacji.

Woda kokosowa zawarta w samoopalaczu wydobywana z wnętrza młodych kokosów, bogata w składniki odżywcze oraz witaminy. Posiada zbawienny wpływ na kondycję skóry – poprawia jej wygląd dzięki właściwościom rozświetlającym, wygładzającym i zmiękczającym. Samoopalacz wzbogacono o intensywnie nawilżające substancje – kompleksy ksylitolu, czy kwas hialuronowy, który bardzo silnie nawilża skórę, opóźnia pojawienie się oznak starzenia i wygładza. Zastosowane w samoopalaczu estry jojoba są wygładzającym emolientem. Działają ochronnie na skórę, uelastyczniając ją, zmiękczając oraz pośrednio nawilżając. W produkcie zastosowano też szereg odżywczych olei m.in.: z marchwi, makadamii czy marakui, które wspaniale wspomagają regenerację, wygładzają skórę i pomagają utrzymać odpowiedni poziom wilgotności naskórka. Kosmetyk zawiera również intensywnie antyoksydacyjne, spowalniające procesy starzenia się skóry, ekstrakty z buraka i zielonej herbaty. Produkt jest odpowiedni do każdego rodzaju skóry. W samoopalaczu poczujesz nuty zapachowe szyprowo-owocowe w połączeniu z różą i paczulą.

Sposób aplikacji: Przed pierwszą aplikacją wykonaj dokładny peeling i zadbaj o nawilżenie części ciała szczególnie skłonnych do przesuszeń jak: kostki, kolana, łokcie i dłonie. Niewielką ilość produktu wmasuj okrężnymi ruchami w ciało, rozpoczynając od jego dolnych partii. Po aplikacji dokładnie umyj ręce i poczekaj z założeniem ubrania około 10 minut, aż produkt całkowicie się wchłonie. Po zastosowaniu samoopalacza należy unikać kontaktu skóry z wodą przez około 5- 8 godzin, dlatego rekomendowana jest jego aplikacja na noc.

Pojemność: 180 ml

Cena: 129 zł

Mat. prasowe

4. Brązujące serum do twarzy o działaniu liftingującym

Naturalne, wegańskie serum do twarzy z efektem subtelnego muśnięcia słońcem. Dogłębnie odżywia i wygładza skórę, niwelując zmarszczki i zapobiegając powstawaniu nowych. Unikalny zestaw składników aktywnych, takich jak m.in. woda kokosowa, ma działanie rozświetlające, zmiękczające i wygładzające. Wysoki poziom nawilżenia cery gwarantuje zastosowanie w serum kwasu hialuronowego, ekstraktu z buraka i biofermentu z bambusa.

Odmładzające właściwości produktu są zasługą przeciwzmarszczkowego, zawierającego zmniejszający widoczność zmarszczek wyciąg z sezamu. Za poprawę jędrności i elastyczności skóry odpowiada roślinny kompleks anti-aging z ekstraktem z akmelii, traganka błotniastego, olejem z krokosza, koenzymem Q10 i witaminą E. Połączenie tych składników działa silnie liftingująco i przeciwzmarszczkowo, poprawia się jakość i jędrność skóry, dodatkowo wspomaga syntezę kolagenu, odżywia i wzmacnia jej funkcje ochronne. Skwalan pozyskiwany z oliwy z oliwek wpływa na utrzymanie odpowiedniej równowagi hydrolipidowej na skórze. Zapobiega ucieczce wody ze skóry i wykazuje działanie ochronne. Działa kojąco i przeciwzapalnie. Jest naturalnym promotorem przenikania – przyspiesza i wzmacnia transport składników aktywnych w głąb skóry. Kompleks gumy akacjowej i Rhizobian w połączeniu z inuliną sprawiają, że skóra po aplikacji serum jest widocznie wygładzona i napięta - tworzy na skórze cienki i elastyczny film.

W serum poczujesz nuty zapachowe neroli i świeżej róży.

Regularne stosowanie produktu zapewnia efekt naturalnej opalenizny dzięki połączeniu dwóch składników naturalnych: DHA oraz erytrulozy. Idealnym połączeniem z serum będzie krem do twarzy dzień i noc antyoksydacja o tym samym zapachu.

Sposób aplikacji: Na oczyszczoną i osuszoną skórę twarzy nanieś kilka kropel serum, następnie rozprowadź je równomiernie opuszkami palców, kierując się od środka na zewnątrz twarzy. Dla jednolitego efektu nałóż produkt również na szyję. Po zakończeniu aplikacji dokładnie umyj ręce i poczekaj z nakładaniem kolejnych kosmetyków pielęgnacyjnych około 10-15 minut.

Pojemność: 30 ml

Cena: 139 zł

Mat. prasowe

O marce Lajuu by Weronika Rosati



Lajuu to polska marka premium z naturalnymi, wegańskimi i nietestowanymi na zwierzętach kosmetykami do pielęgnacji skóry. Jest współtworzona przez aktorkę Weronikę Rosati, dyrektor kreatywną marki Lajuu, oraz Anetę Stacherek – prezes Lajuu SA i założycielkę Bellamama - firmy z naturalnymi kosmetykami dla kobiet w ciąży i po porodzie. Pierwszą linią Lajuu by Weronika Rosati są kosmetyki brązujące inspirowane słoneczną Kalifornią, a kolejną tworzą preparaty antyoksydacyjne oraz regenerujące. Marka stawia na aktywne, skoncentrowane formuły oraz składy pochodzenia naturalnego, które wzbogaca innowacyjnymi komponentami m.in. biofermentem z bambusa i roślinnym botoksem. Unikalne kompozycje sprawiają, że codzienna pielęgnacja staje się niezwykle przyjemnym doznaniem, zapewniającym piękny, młody, a przede

wszystkim zdrowy wygląd skóry. Kosmetyki Lajuu by Weronika Rosati są dostępne w sprzedaży w sklepie internetowym www.lajuu.pl od 31 maja 2021 roku. Ceny mieszczą się w przedziale od 129 do 169 zł.