Dzień Kobiet zbliża się wielkimi krokami. Na jaki prezent postawić, jeśli chcesz wyjątkowej kobiecie sprawić przyjemność? Oto kilka propozycji już od 13 złotych. Na który z nich się skusisz?

Vollaré Cosmetics PINK IS A WOMAN mascara, 24,99 zł. Marka Vollaré Cosmetics należy do multibrandowej firmy Verona Products Professional, specjalizującej się w produkcji kosmetyków do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów oraz makijażu. To przede wszystkim produkty wyróżniające się wysoką jakością w przystępnej cenie.

NUXE, zachwycająca woda zapachowa Rêve de thé. Daj się ponieść nowej, nawilżającej i rewitalizującej linii Rêve de thé, zapewniającej ciału i zmysłom kompleksową, wielowymiarową pielęgnację. Efekt nawilżenia* oraz zniewalający zapach zielonej herbaty zamknięte w ultrazmysłowej konsystencji, udoskonalają wygląd skóry nadając jej idealną gładkość*. Pielęgnacja dla ciała i umysłu, która pozwoli oderwać się na chwilę od codziennych obowiązków. Cena to 82 zł za 30 ml.

MYSTIC ALMOND - masło do ciała. Wegańska formuła bazująca na starannie dobranych składnikach aktywnych: połączenie masła shea, allantoiny i Multifruit Extract skutecznie ujędrnia, zmiękcza, wygładza i głęboko nawilża naskórek. Aksamitna konsystencja idealnie się wchłania, nie pozostawiając tłustej warstwy. Kosztuje 19,99 zł.

Lost in You – w rytmie miłości. Nowy zapach od Oriflame to nasza kolejna perełka! Nuty zapachowe zostały stworzone pod wpływem dźwięków muzyki, aby oddać harmonię związku dwojga ludzi. To doskonały pomysł na prezent na Dzień Kobiet, by w unikalny sposób okazać uczucia bliskiej osobie. Cena to 69,99 zł.

Jeśli obdarowywana przez ciebie osoba jest miłośniczką sportu, pomyśl o sportowej odzieży! Bluza w pięknym kolorze lawendy od NIKE będzie ideałem. Dostaniecie ją w GO Sport za 299,99 zł.

ZO® SKIN HEALTH GROWTH FACTOR EYE SERUM, 560 zł. To przeciwzmarszczkowe serum pod oczy o konsystencji żelu, niwelujące głębsze zmarszczki pod oczami. Zapobiega tworzeniu się fałdek, zapadaniu oczodołów i spowalnianiu mikrocyrkulacji. Dzięki zastosowaniu ZO Growth Factor Technology serum pobudza mechanizm samodzielnej naprawy skóry w naturalny dla niej sposób. Technologia opiera się na czynnikach wzrostu pochodzenia roślinnego, która przyspiesza produkcję kolagenu w skórze, poprawiając jej gęstość, zwiększa zawartość kwasu hialuronowego oraz redukuje obrzęki i zasinienia pod oczami. Chłodzący aplikator koi skórę i pobudza mikrokrążenie, usuwając efekt zmęczonych oczu.

Moye, przepiękny stanik z organzy w kolorze białym. Zmysłowy stanik Marie wykonany z organzy jedwabnej to propozycja idealna na prezent! Stanik wykończony jest subtelnymi marszczeniami. Regulowane ramiączka i elastyczna gumka pozwalają dostosować stanik do sylwetki. Miękka, trójkątna miseczka i brak fiszbinów zapewniają swobodę noszenia. Stanik kosztuje 360 zł.

Krem nawilżający, wegański NIEDALEKO DO EKO to krem, który zawiera 100% naturalnych składników. Charakteryzują się one właściwościami intensywnie nawilżającymi i pielęgnującymi. Oliwa z oliwek wpływa pozytywnie na nawodnienie oraz nawilżenie warstw skóry. Poprawia jej elastyczność oraz uzupełnia niedobory składników tłuszczowych. Cena to 49,99 zł

Yumi, aloesowy intensywnie nawilżający żel pod prysznic, cena to 13,49 zł

A może MONKI? Z okazji Dnia Kobiet MONKI przygotowało specjalną kolekcję w duchu "girl power". Idealny pomysł na prezent!

Dla kobiet stawiających na wegańskie kosmetyki, dobrym pomysłem będzie naturalny dezodorant w kremie o zapachu melona z ogórkiem. Propozycja od marki Senkara kosztuje 37 złotych.