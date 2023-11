4 z 4

Jak wygląda nowe auto Volkswagena? Nam najbardziej przypadł chyba do gustu lekko oldschoolowy tył auta. Zobaczcie:

Co ważne: najmniejszy nie oznacza wcale mały! Auto, które zbudowano na platformie Polo ma 4,11 m długości przy rozstawie osi 2,56 m. Dzięki temu ma całkiem pojemną kabinę, która wygodnie przewiezie 5 pasażerów, a do bagaż - od 385 do 455 litrów. Po złożeniu tylnej kanapy powstaje przedział bagażowy o pojemności 1.281 litrów!

T-Cross jest seryjnie wyposażany w stystemy, które dotychczas występowały raczej w autach wyższych klas. Mamy tu Front Assist monitorujący to, co przed autem (ma funkcje rozpoznawania pieszych oraz hamowania awaryjnego), Lane Assist trzymający auto w pasie ruchu, pomoc w ruszaniu na wzniesieniu, aktywny system ochrony pasażerów, czy Blind Spot Detection (monitorujący tzw. martwe pole i ułatwiający zmianę pasa ruchu). Jest też czujnik monitorujący zmęczenie kierowcy, aktywny tempomat i system automatycznego parkowania Park Assist.

Obsługa multimedialnych systemów samochodu ma się odbywać w sposób intuicyjny. Auto wyposażono aż w cztery wejścia USB, więc spokojnie można używać kilku urządzeń jednocześnie, nie martwiąc się, że się rozładują. Zresztą samochód ma też bezprzewodową ładowarkę do smartfonów.