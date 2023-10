Długie letnie wieczory, skóra rozgrzana słońcem, spotkania ze znajomymi, świetna muzyka i kultowe drinki Aperol Spritz w gronie znajomych. Tego wszystkiego mogli doświadczyć goście imprezy marki Aperol na dachu Góralskiego Browaru, zlokalizowanego na Krupówkach. Zgromadzeni świętowali pierwszy dzień lata, w samym sercu Zakopanego z panoramicznym widokiem na Tatry oraz w towarzystwie drinków Aperol Spritz.

O oprawę muzyczną zadbał wyjątkowy duet - DJka LuLu Malina wspólnie z wokalistą Buslavem. Wydarzenie było doskonałym pretekstem do poznania kultury aperitivo - pochodzącej z Włoch tradycji opartej na celebracji chwil przy lekkich przekąskach w gronie znajomych i w niepowtarzalnej atmosferze. W evencie wzięli udział m.in.: Sonia Bohosiewicz, Ofelia Krefft, Staszek Karpiel-Bułecka, Kasia Sawczuk, Ula Dębska, Osi Ugonoh, David Gaboriaud, Andrzej Wrona i Magda Steczkowska, którym bliski jest styl życia słonecznej Italii.

Aperol to kultowy, włoski produkt. Jego receptura jest niezmienna od samego początku produkcji, czyli od 1919 roku. To znany na całym świecie aperitif o unikalnym słodko-gorzkim smaku, będący połączeniem wyciągu z kilkunastu ziół, gorzkiej pomarańczy i rabarbaru. Najczęściej serwowany jest w połączeniu z Gancia Prosecoo, wodą gazowaną i plastrem pomarańczy, pod postacią koktajlu Aperol Spritz. To idealny drink na nieformalne spotkanie, rozpoczęcie przyjęcia czy po prostu jako miły przerywnik dnia.

Letnich chwil z drinkiem Aperol Spritz można doświadczyć nie tylko na specjalnych wydarzeniach, ale również w ogródkach marki w całej Polsce oraz strefach koncertowych.