Nowy rok jest pewną naturalną granicą. Obmyślamy postanowienia noworoczne, które w naszym odczuciu będą miały większą moc. Nadejściu nowego roku często towarzyszy poczucie, że powinniśmy coś zmienić w swoim życiu – ze starym rokiem zamykamy stare sprawy i rozpoczynamy nowy rozdział w życiu.

Niestety według statystyk jedynie mały procent ludzi rzeczywiście trzyma się postanowień noworocznych i osiąga takie rezultaty, jakie zaplanowali. Nic więc dziwnego, że te obietnice co roku zdają się mieć coraz mniejsze znaczenie. Jednak nie znaczy to, że nie warto robić postanowień noworocznych. Co zrobić, żeby zwiększyć szansę na ich realizację?

Nazwij nadchodzący rok – dzięki temu, będziesz się koncentrować na tym, co jest twoim głównym celem. Możesz ten rok nazwać np. „Rokiem zmiany nawyków żywieniowych” czy „rokiem rozkręcenia swojego biznesu” lub „rokiem rozwoju zawodowego”.

Chciej! Wyobraź sobie, że to twój ostatni rok życia – co chciałbyś w nim zrobić? Odpowiadając sobie na to pytanie, określisz jednocześnie, co jest tak naprawdę dla ciebie ważne. Jeśli twoja odpowiedź brzmi „wyjechać z rodziną na wycieczkę” czy „zaprosić Kaśkę/Jurka na randkę”, a do tej pory brakowało ci czasu czy odwagi, postaw to w swojej hierarchii przed planem schudnięcia 10 kg. Poza tym bardzo ważne jest samo słowo „chcę” – wszystko, czego chcemy, zrealizujemy z większym zapałem niż to, co „musimy”. Zamień więc wszelkie „trzeba”, „muszę”, powinienem/powinnam” na proste „chcę”.

Jakość, a nie ilość – lepiej wyznaczyć sobie mniej celów. Łatwiej je zrealizować, niż mając w planie kilkanaście diametralnych zmian. Przeprowadzka, dieta, lepsza praca, nauka tańca brzucha, znalezienie chłopaka/dziewczyny, zwiedzenie 10 stolic europejskich, nauka nowego języka… czy na pewno zdążysz z tym wszystkim?

Ogłoś postanowienie światu – jeśli zachowasz swoje postanowienie w tajemnicy i nie uda ci się go zrealizować, pomyślisz sobie – i tak nikt o nim nie wiedział, nic się nie stało! Gdy mamy problem z samokontrolą, lepiej znaleźć kogoś, kto będzie sprawował nad nami kontrolę zewnętrzną.

Znajdź towarzystwo - postanawiasz, że zaczniesz chodzić na zumbę, by zgubić brzuszek, a na sali treningowej same obce i niezwykle wyrzeźbione dziewczyny? Zaczynasz się z nimi porównywać, nie masz przy sobie przyjaznej duszy, twoje kompleksy się pogłębiają i tracisz motywację? Znajdź odpowiednie towarzystwo do realizacji postanowienia. Zaangażuj przyjaciółkę, znajdź grupę, w której nie znajdują się same top modelki i miej z innymi wspólny cel.

Rozplanuj realizację postanowienia – psychologia zna wiele skutecznych sposobów planowania swoich celów, na przykład ALPEN czy SMART. Dzięki temu łatwo określisz, czy twoje postanowienia noworoczne są realne i będziesz mieć nad nimi większą kontrolę.

Nie poddawaj się – dobrze zaplanuj postanowienia noworoczne, a na pewno je zrealizujesz. Powodzenia!