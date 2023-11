Nasze babcie (a nawet jeszcze i nasze mamy) prędzej padłyby na progu, niż wpuściłyby gości do swojej kuchni – ale my dziś już wszystkie dobrze wiemy, że najszczersze rozmowy, najsmakowitsze plotki i najśmieszniejsze żarty mają miejsce właśnie tam: przy kuchennych szafkach i stole!

Wspólne gotowanie – a potem oczywiście wspólne jedzenie pysznych dań – to najlepszy sposób na babski wieczór, podczas którego chcemy naprawdę się odprężyć, zjeść coś pysznego, pośmiać się i porozmawiać od serca. Nie wiemy, dlaczego tak się dzieje, ale nawet jeśli same niezbyt lubimy stać w kuchni, to już gotowanie z przyjaciółkami zawsze jest super!

Zobacz nasze trzy przepyszne pomysły na kobiecą imprezę w kuchni – ich przyrządzenie jest proste i nie zajmuje dużo czasu, a do tego będą smakować obłędnie.

1. Bruschetta z zieloną fasolką i suszonymi pomidorami

Idealny pomysł na starter: przygotowanie nie zajmuje więcej niż kwadrans, a do jedzenia nie potrzeba sztućców.

Fasolka szparagowa zielona Hortex – 1 opakowanie

½ słoika suszonych pomidorów w oliwie

świeża bazylia

2 łyżeczki octu balsamicznego

1 ząbek czosnku

grzanki z bagietki

sól, pieprz.

Fasolkę ugotuj w osolonym wrzątku, odcedź i wystudź. Pomidory pokrój w cienkie paski. Ugotowaną fasolkę wymieszaj z pomidorami, dodaj 2 łyżki oliwy spod pomidorów oraz 2 łyżki octu. Następnie ułóż na grzankach. Dopraw i udekoruj bazylią i pokrojonym czosnkiem.

Lasagne z bazyliową nutą

Gwóźdź programu: pyszna, sycąca i idealnie pasuje do kieliszka czerwonego wina…

Warzywa na patelnię z bazylią i tymiankiem Hortex – 1 opakowanie

300 g mielonego mięsa

500 ml sosu pomidorowego

1 opakowanie makaronu lasagne

100 g żółtego sera

4 ząbki czosnku

1 papryczka chili

oliwa

sól, pieprz.

Na rozgrzanej oliwie przesmaż pokrojone: 2 ząbki czosnku i papryczkę. Dodaj mięso. Smaż kilka minut, ciągle mieszając. Dodaj sos pomidorowy, sól i pieprz oraz pozostałe 2 rozgniecione ząbki czosnku. Duś na wolnym ogniu 25-30 minut.

W tym czasie przygotuj makaron i warzywa (wg instrukcji na opakowaniach). Naczynie do zapiekania wysmaruj oliwą. Ułóż warstwę makaronu, następnie warstwę warzyw i polej sosem mięsno-pomidorowym oraz posyp 2 łyżkami sera. Powtórz czynność 2-3 razy w zależności od głębokości naczynia. Na wierzchu posyp serem. Gotową lasagne zapiecz w piekarniku nagrzanym do temperatury 180˚C mniej więcej 20-25 minut.

Panna cotta jogurtowa z owocami

Słodka nagroda po ciężkim dniu dla każdej z nas: najlepiej przygotować ją na samym początku kobiecego gotowania, bo panna cotta potrzebuje ok. dwóch godzin, żeby stężeć.

Truskawki bez szypułek Hortex – 100 g

Mieszanka owocowa Hortex – 150 g

Wiśnia nektar Hortex - 100 ml

200 ml jogurtu naturalnego

50 g cukru

40 g ryżu preparowanego

15 g żelatyny

2 łyżki miodu

3 łyżki cukru trzcinowego.

Mrożone truskawki zasyp cukrem i zalej nektarem wiśniowym, a następnie zmiksuj i odłóż do zamrażarki. Do rondelka wlej 100 ml wody i rozpuść w niej żelatynę. Dodaj cukier trzcinowy i całość wymieszaj z jogurtem. Gotową masę rozlej do pucharków i odstaw do lodówki mniej więcej na 2 godziny.

W tym czasie ryż preparowany wymieszaj z miodem, nanieś na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia i włóż do piekarnika nagrzanego do temperatury 60°C. Piecz ok. 30 minut.

Po 2 godzinach, kiedy masa jogurtowa stężeje, wyjmij ją z lodówki, a na wierzch wyłóż rozmrożone owoce, sorbet truskawkowy i ryż preparowany w miodzie.