Organizer na biurko wykonany z puszek, szklana donica ze słoika albo kreatywny ociekacz kuchenny, co je łączy? Wszystkie zostały wykonane z starych, zużytych lub zbytecznych już przedmiotów. Nie wierzysz? Przekonaj się jak zrobić coś z niczego i daj drugie życie niepotrzebnym przedmiotom.

Pojemnik z niczego

W świecie, w którym zalewają nas tony odpadów każdy recykling jest na wagę złota. A gdyby tak połączyć ze sobą ekologiczną postawę i poszukiwania kreatywnych rozwiązań dla domu? Z niepotrzebnych już przedmiotów możesz stworzyć użyteczne akcesoria na lata. Designerski organizer na biurko albo stylowa doniczka to tylko wierzchołek góry lodowej. Sprawdź w jaki sposób możesz wykorzystać to, co masz pod ręką, by własnoręcznie wykonać… pojemnik. Na co? Na co tylko masz ochotę.

1. Organizer w puszce

Przygotuj kilka puszek w różnych rozmiarach (albo i nie), sprej, klej do metalu i, jeśli chcesz, drewnianą podstawę (wystarczy zwykła deska). W pierwszym kroku pokryj sprejem wszystkie elementy (wypróbuj złoty lub miedziany, dają niesamowity efekt!). W drugim przyklej puszki do deski lub sklej ze sobą bokami. W kroku trzecim odstaw organizer na biurko i ciesz się nową dekoracją.

2. Stara doniczka jako ociekacz

Jeśli stawiasz na kreatywne rozwiązania, wykorzystaj starą doniczkę w kuchni jako ociekacz na sztućce lub w łazience w roli kubka na szczoteczki. Dziurki na dnie sprawią, że woda swobodnie wypłynie z pojemnika, a ty zyskasz oryginalną ozdobę.

3. Drugie życie kartonu

Kupujesz kaszę, ryż lub płatki śniadaniowe w kartonowym opakowaniu? Wykorzystaj je jako organizery do szuflad i przechowuj w nich wszystko, co do tej pory nie miało swojego miejsca - gumki recepturki, nici, korki po winie etc. By dodać im twardości i ukryć napis “jaglana”, możesz okleić je np. starym papierem prezentowym lub pocztówkami.

4. Doniczka ze słoika

Nie ma rośliny, która nie prezentowałaby się dobrze w szklanej oprawie - wykorzystaj to! Na dno słoika wsyp keramzyt, dla dodatkowego efektu dekoracyjnego możesz zamienić go na kolorowe kamyczki i przysypać piaskiem. Resztę wypełnij ziemią i posadź roślinę. W podobny sposób możesz wykorzystać stare wazony lub dzbanki.