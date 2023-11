Podwzgórze jest częścią mózgowia, odpowiadającą za sen, poczucie głodu i pragnienia, temperaturę ciała oraz instynkt rodzicielski. Gruczoł podwzgórza wytwarza hormony sterujące – statyny i liberyny, które wpływają na wzrost, poziom stresu, płodność, metabolizm oraz funkcjonowanie tarczycy.

Podwzgórze jest usytuowane pomiędzy kresomózgowiem a brzusznym elementem śródmózgowia. Mimo że jego wielkość zbliżona jest do orzecha włoskiego, to jest to bardzo ważna część mózgu, wpływająca na funkcjonowanie całego organizmu. Odpowiada za prawidłowe działanie układu nerwowego oraz hormonalnego.

Podwzgórze – jak działa?

Podwzgórze jest częścią mózgu, odpowiadającą za funkcjonowanie ludzkiego organizmu. Wszystkie procesy reguluje za pomocą przysadki mózgowej, która wydziela hormony. Podwzgórze pełni funkcję kontrolną, polegającą na pobudzaniu przysadki do produkcji hormonów. Innymi słowy, ta część mózgu dba o ich prawidłowe stężenie we krwi. Wśród najważniejszych hormonów, produkowanych przez przysadkę za pośrednictwem podwzgórza, można wymienić oksytocynę, która wpływa na funkcjonowanie układu rozrodczego, a także wazopresynę, wpływającą na działanie układu moczowego. Oprócz tego wyróżnia się dwa hormony sterujące funkcjonowaniem przysadki mózgowej. Mowa tu o liberynach oraz statynach.

Liberyny i statyny – hormony sterujące podwzgórza

Statyny są hormonami hamującymi wydzielanie innych hormonów. Dzięki nim rośniemy tylko do pewnego poziomu. Natomiast libertyny są odpowiedzialne za tzw. odruchy bezwarunkowe – sen, poczucie głodu i pragnienia, a także instynkt rodzicielski. Do grupy libertyn należą m.in. takie hormony, jak:

