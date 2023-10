1. Dla włosomaniaczki

Każda włosomaniaczka uważnie śledzi włosowe trendy dlatego obdaruj ją zestawem Kevin Murphy Glow Up. Ten zestaw to gwarancja pełnych blasku, nawilżonych oraz odżywionych włosów. Wszystko to dzięki głęboko nawilżającej linii HYDRATE.ME która dostarcza włosom niezbędnych składników oraz chroni je przed zniszczeniem. Shimmer Shine nadaje włosom idealny połysk nie obciążając. Ta potężna dawka nawilżenia sprawi, że włosy w magiczny sposób odzyskają swój naturalny blask. Zestaw Kevin Murphy Glow Up możesz dostać tutaj.

2. Dla miłośniczki luksusu

W każdym gronie znajdzie się osoba, która uwielbia rozpieszczać swoje ciało luksusowymi produktami. A jeśli są dodatkowo pięknie zapakowane to kompletnie tracą dla nich głowę. Naszą propozycją prezentową jest Oribe Styling Set – zestaw do stylizacji. Oribe to ekskluzywna marka kosmetyków do włosów. Formuła produktów opiera się na wielowiekowych, odżywczych olejach i nowoczesnej technologii. Poza swoimi właściwościami, doskonale Oribe prezentuje się na półce w łazience obok perfum Diora lub YSL. W zestawie znajdziesz suchy szampon oraz dwa spray’e teksturyzujące. Dzięki nim codzienna stylizacja będzie łatwiejsza i szybsza. A efekt? Jak milion dolarów. Podaruj jej piękne włosy i spraw by poprzez wszystkie zmysły zanurzyła się w świecie luksusu. Zestaw znajdziesz tutaj.

3. Dla kobiety nowoczesnej

Szukasz prezentu dla kobiety, która kocha nowinki kosmetyczne, podąża za trendami, uwielbia innowacyjne i nowoczesne rozwiązania w kosmetyce? Podaruj jej maskę K18 - to progresywna kuracja odbudowująca przeznaczona do każdego rodzaju włosów. Opatentowany bioaktywny peptyd, który jest głównym składnikiem maski, wzmacnia i poprawia elastyczność włosów, a jednocześnie odwraca zniszczenia powstałe w wyniku zabiegów chemicznych, termicznych oraz uszkodzeń mechanicznych. Maska bez spłukiwania odnawia i wzmacnia włosy, a jednocześnie nawilża je bez obciążania. Ciesz się nowymi włosami. Maskę znajdziesz tutaj.

4. Dla podróżniczki

Dla osób, które kochają podróże idealnie sprawdzą się zestawy z mini produktami! Najlepsza pielęgnacja, która zmieści się w każdej torebce czy walizce? Zestaw Oribe Beautiful Color Travel Set nawilża, chroni kolor oraz podkreśla jego głębie. Jeśli w swoim kręgu masz zapaloną podróżniczkę taki zestaw będzie perfekcyjny. W elegancko zapakowanym zestawie znajduje się szampon oraz odżywka, która z pewnością ucieszy każdą miłośniczkę wyrafinowanej pielęgnacji włosów. Zestaw znajdziesz tutaj.

5. Dla perfekcjonistki

Prezent dla perfekcjonistki musi być idealny. Jeśli szukasz zestawu pielęgnacyjnego do włosów postaw na markę, której zaufało już tysiące kobiet. Wybór jest tylko jeden - Olaplex Shine Bright. To kompleksowe połączenie najlepszych produktów do włosów. Zestaw zawiera kurację odbudowującą Olaplex No.3,szampon No. 4, odżywkę No. 5 oraz olejek No.7. Przy tym wyborze, nie musisz się martwić o wpadkę, Olaplex zawsze się sprawdza. Wszystkie produkty z tej serii zawierają specjalnie opatentowany składnik, który wnika w głąb włosa, naprawiając je od wnętrza oraz przywraca im siłę oraz witalność. To prezent, który gwarantuje piękne, zdrowe i mocne włosy nie tylko od święta! Zestaw znajdziesz tutaj.

6. Dla Artystki

Prawdziwa artystka z pewnością doceni taki wybór - Eleven Australia Holiday Trio. Ciekawy design i wielobarwna kolorystyka opakowania zwraca na siebie szczególna uwagę. A w samym zestawie znajdziesz kosmetyki do włosów, które potrzebują wygładzenia i odżywienia. Piękny zapach produktów z pewnością uwiedzie zmysły artystki, a ich samo działanie... nic nie trzeba dodawać to idealny zestaw dla duszy artysty. Zestaw znajdziesz tutaj.

Mamy nadzieję, że nasze propozycje ułatwią Wam poszukiwania prezentu. Więcej pomysłów na prezent znajdziesz na hair2go.pl