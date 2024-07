Nigdy wcześniej płyn do płukania nie miał takiego zapachu ani nie by tak wydajny. Dlaczego? Bo do tej pory nie było na rynku Lenor Fresh Air Effect! Czas spojrzeć na pranie z zupełnie nowej perspektywy.

Świeże spojrzenie na pranie zaproponowane przez markę Lenor to przede wszystkim absolutnie wyjątkowy zapach, jaki nadają ubraniom płyny do płukania linii Fresh Air Effect.

Płyn do płukania Lenor Fresh Air Effect

Pamiętasz, jak pachnie zwiewna letnia sukienka z cieniutkiej bawełny susząca się na świeżym powietrzu w piękny, wiosenny albo letni dzień? Trochę słońcem, trochę wiatrem, a najbardziej jedyną w swoim rodzaju świeżością – wprawiającą w dobry nastrój, dodającą energii i jednocześnie kojącą, zdecydowanie cieplejszą niż ta, którą daje na przykład nuta mięty.

Długo wydawało się, że takiego zapachu nie da się odtworzyć i zamknąć w butelce, jednak marka Lenor tego dokonała: właśnie tak pachną ubrania wypłukane w płynach Fresh Air Effect, także te, które schły w pomieszczeniu, a nie na balkonie albo w ogrodzie. Od teraz możesz się tym zapachem cieszyć, kiedy tylko chcesz, także wtedy, gdy pada, a wiosna i lato są już tylko wspomnieniem.

Masz do wyboru 3 warianty zapachowe:

Fresh Wind – płyn do płukania o zapachu świeżego wiatru z nutami mandarynki, ozonu, galbanum, białej róży, skórki arbuza i liści fiołka,

Pink Blossom – płyn do płukania o kojarzącym się z wiosną zapachu z nutami jabłka, różowego melona, frezji i konwalii majowej,

Summer Breeze – płyn do płukania o zapachu kojarzącym się z latem, z nutami cytrusów, jaskrów i heliotropów.

Cena: 15,99/840 ml i 11,99 zł/504 ml

Ekologiczne opakowania płynu do prania Lenor Fresh Air Effect

Kolejna dokonana przez markę rewolucja wiąże się z trwałością zapachu. Dzięki unikalnym technologiom, przy użyciu których stworzono płyny Fresh Air Effect, świeżość nie przemija po kwadransie czy dwóch. Możesz się nią cieszyć bez końca – to tak, jakbyś spacerowała, pracowała, biegała i wypoczywała otulona własną, delikatną chmurką miłego aromatu.

Świeże spojrzenie na pranie w wydaniu marki Lenor to także superskoncentrowana, a przez to wyjątkowo wydajna formuła. Zawartość jednej 840 ml butelki wystarcza aż na 60 prań!

Co z tego wynika? Bardzo wiele.

Po pierwsze, na taki płyn do płukania wydasz mniej pieniędzy. Po prostu wystarczy ci na dłużej niż jakikolwiek inny. Po drugie, bardziej zagęszczony płyn to mniej butelek, w których się go pakuje, a mniej butelek to mniej plastiku i mniej ciężarówek, które rozwożą produkt do sklepów. Chcesz liczb? Proszę bardzo: dzięki takiej formule ilość użytego plastiku zmniejsza się aż o ¼, a zamiast 100 ciężarówek wystarczy 40!

Wyjątkowy, świeży, budzący miłe skojarzenia i przy tym niezwykle trwały zapach ubrań suszonych w słoneczny dzień na świeżym powietrzu, skoncentrowana, przyjazna dla portfela i dla środowiska formuła – czego chcieć więcej? Czas spojrzeć na pranie z zupełnie nowej perspektywy!

