Pierniczki świąteczne i tort piernikowy – korzenne ciasta na święta. Przepisy

Pierniki świąteczne to sprawdzone ciastka na okres Bożego Narodzenia. Smak i aromat korzennych przypraw kojarzy się właśnie z zimą, w czasie której przyprawy te są używane nie tylko do pieczenia ciast świątecznych, ale też do przyrządzania np. napojów.